Chi sono i Tenores di Bitti, il gruppo sardo di canto a tenore a Sanremo 2024 con Mahmood I Tenores di Bitti Remunnu ‘E Loco sono un gruppo musicale sardo composto da quattro voci maschili, nato nel 1974 a Bitti (Nuoro). Il coro accompagnerà Mahmood nella sera delle cover del Festival di Sanremo 2024, in programma venerdì 9 febbraio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mahmood parteciperà alla serata delle cover del Festival di Sanremo 2024 accompagnato dai Tenores di Bitti Remunnu ‘E Loco: venerdì 9 febbraio si esibiranno insieme sul palco dell'Ariston con il brano Come è profondo il Mare. Il coro è originario di Bitti, in provincia di Nuoro, ed è composto da quattro voci maschili soliste: Daniele Cossellu, Mario Pira, Pier Luigi Giornoe Dino Ruiu. Nel corso della loro carriera, hanno collaborato con diversi artisti del panorama internazionale, come Lester Bowie, Ornette Coleman e Frank Zappa.

Chi sono i Tenores di Bitti e perché si chiamano così

I Tenores di Bitti

I Tenore di Bitti Remunnu ‘e Locu sono un gruppo storico di canto a tenore, formato da quattro voci maschili soliste, nato nel 1974 nel piccolo paese di Bitti, in provincia di Nuoro. I quattro artisti scelsero il nome "Remunnu ‘e Locu" per omaggiare il poeta Raimondo Delogu, noto come Tziu Remunuu. Attualmente i componenti del gruppo sono quattro: Daniele Cossellu, leader e voce solista, Mario Pira, basso gutturale, Pier Luigi Giorno, Controvoce Gutturale e Dino Ruiu, Voce Solista e Mezza Voce.

La storia e le canzoni dei Tenores di Bitti Remunnu ‘e Locu

Il gruppo si è formato nel 1974 e negli anni ha contribuito a diffondere il canto tradizionale sardo in diversi parti dell'Italia e del mondo. Nel corso degli anni il coro ha collaborato con diversi artisti del panorama internazionale, come Lester Bowie, Ornette Coleman e Frank Zappa. La cantautrice Maria Carta, dopo averli sentiti a Torino, li ha portati con se a Parigi, mentre l'Ente sardo industrie turistiche li coinvolse i una tourneé in Svezia e Danimarca. Si sono poi esibiti in Australia, Argentina, Canada, Stati Uniti. Nel 1996 pubblicano il loro album S'Amore ‘e Mama, prodotto da Peter Gabriel e distribuito dalla sua etichetta discografica Real World Records. Nel 2007 i membri del gruppo sono stati insigniti dell’onorificenza di "Cavaliere della Repubblica Italiana".

I Tenores di Bitti a Sanremo 2024 con Mahmood

Nella serata di venerdì 9 febbraio del Festival di Sanremo, dedicata alle cover, i Tenores di Bitti saliranno sul palco con Mahmood. Accompagnato dai quattro artisti sardi, il cantante in gara porterà il brano Com'è profondo il mare di Lucio Dalla. Per il coro si tratta della prima volta sul palco dell'Ariston, mentre per Alessandro Mahmood è un grande ritorno dopo Brividi con Blanco e dopo la vittoria con Soldi nel 2018.