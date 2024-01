Ricordate i Gemelli Diversi? Che fine ha fatto la band di Mary, Tu Corri e Un attimo ancora Ricordate i Gemelli Diversi? Il gruppo composto da Thema, Strano, Grido e Thg hanno composto successi nei primi anni 2000 come Mary, Tu Corri e Un attimo ancora. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

C'è un gruppo musicale che negli anni '10 del 2000 ha rappresentato il connubio tra rap e soul nel pop italiano, i Gemelli Diversi. C'è una sfilza di canzoni che si potrebbero citare, ma Mary rappresenta il loro successo più celebre, anche per il modo in cui riusciva a raccontare una storia di violenza domestica su minori, una vetrina narrativa difficile da concepire in un prodotto mainstream. Mainstream anche perché quella stessa canzone, pubblicata nel 2003, li porterà anche alla vittoria del Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards quell'anno.

E pensare che la nascita del gruppo si deve all'unione di due progetti, la Cricca (formata da Thema e THG) e i Rima nel Cuore (composta da Grido e Strano). Se THG non vi dice niente, è solo perché in questo momento Alessandro Merli è più noto come Takagi, uno dei producer di maggior successo in Italia: all'epoca, il suo ruolo dietro la console gli aveva tolto visibilità, che fortunatamente è riuscito a riacquisire nel tempo. Al suo fianco Grido, aka Luca Paolo Aleotti, fratello di Alessandro Aleotti, in arte J-Ax. La vicinanza con gli Articolo 31 e gli Spaghetti Funk inizialmente è ben visibile, con il gruppo milanese che nel 1998 apre tutti i concerti di J-Ax e Dj Jad.

Ma uno dei momenti di maggior discussione sulla presenza di Grido all'interno della band si ebbe solo qualche anno più tardi, quando nel 2006 Fabri Fibra attaccò l'autore e il gruppo in Idee Stupide. La risposta arriva direttamente in un video in cui Grido indossa i panni di Fibra in Standing Ovation. Una parentesi che vedrà la sua fine solo 14 anni più tardi, quando Grido, proprio insieme a Fabri Fibra, firma il singolo Sfiga, che riprende le melodie di Bugiardo, hit del 2007 dell'autore di Senigallia. Grido è anche il rapper più prolifico della band, partecipando non solo agli album dei Gemelli Diversi, ma pubblicando anche tre progetti solisti tra il 2011 e il 2019: Io Grido, Segnali di Fumo e Diamanti e Fango. In una recente intervista al BSMT, format ideato da Gianluca Gazzoli, il rapper ha paragonato l'impatto dei Gemelli Diversi nella discografia italiana a quella avuta alcuni anni dopo dal collettivo romano della Dark Polo Gang.

Ma adesso arriviamo agli unici due componenti, tutt'ora attivi, dei Gemelli Diversi: Thema e Strano. Il rapper e la voce pop del gruppo sono infatti ancora in tour, e nelle scorse ore hanno anche pubblicato un singolo in collaborazione con il collettivo di creator Autogol: si tratta di Voglia di tornare negli anni 2000, pubblicato su tutte le piattaforme di streaming. Thema e Strano sono stati anche i due volti principali dei Gemelli Diversi negli anni del successo musicale: dal disco di platino per il disco d'esordio Gemelli DiVersi a Fuego, che diventerà il loro progetto più fortunato. All'interno di questi due album il singolo Un attimo ancora, ma anche Mary e Tu No.

Il gruppo parteciperà anche al Festivalbar, oltre che al Festival di Sanremo nel 2009, in uno degli ultimi attimi in cui i riflettori centrali della discografia son puntati su di loro. Il brano scelto è Vivi per un miracolo?, una denuncia contro la povertà e la violenza domestica, alla ricerca di una linea narrativa che riprendesse il successo di Mary. Conquisteranno solo il 12° posto nella classifica finale, diventando il preludio poi per l'abbandono, quattro anni dopo, di Grido dalla band. Un anno dopo abbandonerà anche Takagi, con Thema e Strano che nel frattempo hanno pubblicato l'ultimo album, finora, della band: si tratta di Uppercut, uscito il 21 ottobre 2016.