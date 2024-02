Come sta Gigi D’Agostino dopo la malattia, il ritorno a Sanremo 2024 Gigi D’Agostino torna sulle scene con un dj set esclusivo nella quarta serata del Festival di Sanremo 2024. Si esibirà sul palco galleggiante della nave Costa Crociere per il suo ritorno dopo l’annuncio, nel 2021, della malattia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gigi D'Agostino torna sulle scene grazie al Festival di Sanremo 2024 di Amadeus. Il dj italiano, tra i più famosi all'estero, è protagonista della quarta serata della kermesse con un dj set esclusivo sul palco galleggiante della nave di Costa Crociere. Il 17 dicembre del 2021 annunciò sui social di essere affetto da una grave malattia. Il dj e producer, pur non specificando di quale patologia si trattasse, su Facebook e Instagram raccontò senza filtri la sua sofferenza: "Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi dà pace. La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole, ma continuo a lottare. Spero di trovare un pochino di sollievo". Dopo un lungo silenzio, l’8 dicembre 2023 è riapparso per tranquillizzare il suo pubblico con un sorriso e la scritta "Va molto meglio".

In un'intervista al Corriere del Ticino due giorni fa ha raccontato: "Su di me hanno detto di tutto, anche che avevo un tumore. Cosa che non è assolutamente vera".Ha raccontato l'emozione alla vigilia della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024: "Devo dire che qui si percepisce molto l’aspettativa: il Festival è seguito davvero da tutti. Mi sembra di essere tornato agli inizi. Non vedo l’ora che sia venerdì e lasciare che sia il pubblico a rispondere ai miei dubbi, anche perché magari dopo riuscirò di nuovo a dormire bene". Il suo stato di salute torinese è peggiorato con il Covid che ha "accentuato alcune mie fragilità, creando nelle zone più cupe della mia mente blocchi dai quali ho avuto paura di non riprendermi più", ha raccontato. "Non riuscivo neanche a uscire di casa e pensare di incontrare altre persone, figuriamoci a esibirmi. Ho rifiutato tante proposte, alcune davvero interessanti, perché avevo timore di sentirmi fuori luogo". Poi è arrivata la proposta di Amadeus per il Festival di Sanremo 2024: "Forse ha toccato le corde giuste del mio ego di artista, facendomi pensare di poter portare, assieme ad altri grandi come Bob Sinclar, la dance al grande pubblico. E per la prima volta da anni mi sono seriamente chiesto perché rinunciare a questa proposta bellissima. Devo ammettere che, come è stato annunciato il mio nome, la scarica di adrenalina è stata forte e mi ha dato il coraggio di prendere in considerazione altre proposte: ho già accettato diversi concerti, con ogni probabilità mi vedrete suonare anche in Svizzera".