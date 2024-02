Loredana Bertè: “Punto a vincere Sanremo per dedicarlo a Mimì, vorrei andare all’Eurovision” La cantante in sala stampa racconta la sua esperienza a Sanremo 2024 e non nasconde di puntare in alto. La vittoria eventuale le darebbe accesso all’Eurovision e lei scherza su Borg: “si tiene a Malmoe, così vado a rompere le scatole al mio ex marito”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

È risultata prima in classifica nella serata d'apertura, quarta nella seconda serata, ma Loredana Bertè ci crede nella vittoria del festival di Sanremo 2024. L'artista, che nella terza serata presenterà uno dei suoi colleghi in gara come previsto dal regolamento, si è raccontata nella sala stampa dell'Ariston, parlando delle sue aspettative per le ultime due serate di venerdì e sabato, non negando di avere grosse aspettative che ripone proprio in quella sala stampa che ha votato nella prima serata e l'ha scelta per la prima posizione.

Le speranze di vittoria di Loredana Bertè

"Se vinco, la dedica è per Mimì", ha detto Loredana Bertè riferendosi al ricordo della sorella Mia Martini, che all'Ariston aveva trionfato nel 1989 con Almeno tu nell'universo. Lei, invece, dopo 13 partecipazione non è mai riuscita ad agguantare la vittoria e ci prova con "Pazza". Bertè ha precisato: "Non sono abituata ai primi posti, la mia comfort zone è l'ultimo. Dopo il primo posto di lunedì, anche il terzo di ieri mi ha stupito: per fortuna che ero già a letto, altrimenti svenivo". Quindi ha invocato esplicitamente il consenso della sala stampa per poter puntare al gradino più alto del podio, dopo che ieri sera Geolier si è imposto in testa alla top five:

Votate per me, io vorrei andare all'Eurovision, perché si tiene a Malmoe, così vado a rompere le scatole al mio ex marito. E mi prendo una bella rivincita.

La frecciatina all'ex marito Bjorn Borg

Il riferimento è a Björn Borg, il campione del tennis svedese con cui Loredana è stata sposata per un breve periodo negli anni ottanta, una relazione burrascosa, caratterizzata dai tentativi di suicidio da parte di entrambi e una separazione arrivata nel 1991. Il favore della stampa la proietta anche verso un possibile premio della Critica. "Vincere festival e Critica non si può?", sogna Loredana in grande che vorrebbe dedicare il successo "a Mimì". E a tutte le donne, alle quali è rivolto il suo brano, dice: "voletevi più bene".