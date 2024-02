Chi sono i figli di Ambra Angiolini e Francesco Renga: Jolanda e Leonardo Jolanda e Leonardo Renga sono i figli di Francesco Renga e Ambra Angiolini, ed hanno rispettivamente 20 e 17 anni. Lei è una giovane scrittrice che ha già pubblicato il suo primo libro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Jolanda e Leonardo Renga sono i figli nati dalla relazione tra il cantante Francesco Renga e l'attrice Ambra Angiolini. La primogenita è nata nel gennaio 2004, mentre la coppia ha avuto il secondo figlio nel maggio 2006. Dopo qualche anno, però, nel 2015 la storia d'amore tra loro si è conclusa, ma la separazione non gli ha impedito di essere una famiglia affiatata e complice.

Chi è Jolanda Renga, la figlia più grande di Francesco Renga e Ambra Angiolini

Nata il 2 gennaio 2004, Jolanda Renga è la figlia maggiore di Francesco Renga e Ambra Angiolini. La ventenne, dopo gli studi si è dedicata alla sua più grande passione, la scrittura come ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera, dove ha dichiarato: "Mi piace tutto quello che riguarda la scrittura, dalla narrativa alla sceneggiatura. Mi piace anche l'idea di scrivere testi di canzoni". Nel 2023 è stato pubblicato il suo primo libro dal titolo Qualcosa nel modo in cui sbadiglia, alla cui presentazione i genitori non sono mancati.

Da quando è diventata maggiorenne, Jolanda è comparsa anche in televisione, in più occasioni, ospite di Silvia Toffanin da Verissimo, dove ha parlato del suo rapporto con i genitori, di come ha vissuto l'essere "figlia d'arte" e ha parlato anche delle reazioni maturate nei confronti di chi si è scagliato contro di lei sui social, commentando il suo aspetto fisico.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, nella sua vita ora c'è Filippo Carrante, con il quale condivide foto dei loro momenti insieme, spensierati e felici.

Jolanda Renga e Filippo Carrante, fonte Instagram

Chi è Leonardo Renga, il secondo figlio di Renga e Ambra Angiolini

Secondogenito di Ambra Angiolini e Francesco Renga, Leonardo è nato il 5 maggio 2006 e ha 17 anni. Frequenta ancora il liceo e rispetto alla sorella che è più avvezza all'utilizzo dei social, sembra che a lui non interessino o comunque non gli piaccia ostentare il suo privato. In occasione del suo compleanno la famiglia si è riunita per festeggiare insieme, pubblicando un video su Instagram in cui si divertono insieme. Mentre Ambra aveva pubblicato anche un post scrivendo: "Nove mesi nel mio cuore e poi l’hai aperto per uscire …da quel 5 maggio del 2006, da quando mi hai insegnato a rinascere, che era ora di vivere. Per il bacio, nella seconda foto, nessun bambino è stato maltrattato (oggi, invece, dovrò farlo) Buon compleanno Leo".