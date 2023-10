Renga e Ambra: la presentazione del libro della figlia li fa incontrare e baciare Jolanda Renga ha esordito nella narrativa e alla presentazione del suo libro ha fatto incontrare, riunire e baciare mamma Ambra e papà Renga.

Jolanda Renga ha esordito nella narrativa col romanzo "Qualcosa nel modo in cui sbadiglia" (144 pagg., Mondadori Electa) e per "Chi" l'occasione è ghiotta di fotografare baci e abbracci nel corso della presentazione. Bacio con mamma Ambra, con papà Renga e baci anche con il compagno Filippo Carrante. Ma quello che è il succo del servizio di Chi è che questo appuntamento ha fatto incontrare nuovamente in pubblico Ambra Angiolini e Francesco Renga

Gesti di complicità tra Ambra e Francesco Renga

"È stata una festa al bacio", fa notare il servizio firmato da Francesco Giorgianni e con uno sbadiglio (quello che richiama al titolo del libro) la bella Jolanda Renga ha fatto riunire mamma e papà che si sono ritrovati a Milano alla Red Libreria Feltrinelli di piazza Gae Aulenti in una giornata sicuramente da ricordare. Ambra e Francesco Renga sono arrivati lì e sono apparsi uniti anche per rendere perfetto questo momento molto importante nella vita di Jolanda che in qualche modo segue i passi della mamma. Ambra Angiolini ha esordito nel 2020 con Rizzoli e il romanzo "InFame" e chissà, magari le avrà dato qualche buon consiglio. Anche Francesco Renga ha scritto un libro, ma si è trattato solo di una biografia: "Come mi viene. Vite di ferro e di cartone", uscito nel 2007 per Feltrinelli.

Francesco Renga e Ambra sono stati legati dal 2003 al 2015 e insieme hanno avuto due figli. Jolanda, 19, è la prima mentre il secondo, Leonardo, ha 17 anni. Come mostrano le foto di chi, Francesco Renga ha voluto anche fare un intervento al microfono durante la presentazione del libro di Jolanda Renga. L'evento si è tenuto giovedì 28 settembre 2023 alle 18.30 in dialogo con Francesco Centorame. Il romanzo di Jolanda Renga, Qualcosa nel modo in cui sbadiglia, racconta di Giaele, una ragazza come tante alle prese con il suo diventare grande.