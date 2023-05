Francesco Renga e Ambra Angiolini insieme nelle foto di famiglia per festeggiare il figlio Leo La famiglia Renga si riunisce per festeggiare il 17esimo compleanno del figlio minore Leo. Papà Francesco e mamma Ambra sono più complici che mai, sopratutto quando si tratta di fare far felici i loro ragazzi. E così tra candeline e occhiali buffi, festeggiano l’amore che tiene unita la loro famiglia.

A cura di Giulia Turco

Francesco Renga e Ambra Angiolini riuniscono la famiglia per festeggiare i 17esimo compleanno del figlio Leo. L'ex coppia ha documentato sui social una giornata molto speciale, con una festicciola casalinga: "Come piace a noi", sottolinea Ambra. Il tutto condito da tanto buon umore. Con loro, naturalmente, anche la figlia maggiore Jolanda, che ha tenuto il gioco ai genitori nell'organizzare la sorpresa a Leo.

I rapporti tra Ambra Angiolini e Francesco Renga

I rapporti tra i due sono sempre stati ottimi e non hanno mai rinunciato a supportarsi l’un l’altra in ogni momento della loro vita nonostante la loro storia sia finita nel 2015. L’affetto che li lega non è mai stato un mistero, anzi, negli ultimi mesi non hanno rinunciato a pubblicare via social momenti di tenerezza e complicità in famiglia. “Quando finisce un amore così è sempre una sconfitta”, raccontava il cantautore a Verissimo nel 2021. “Il senso di colpa è passato quando ho iniziato a vedere i miei figli sereni”, raccontava Renga, che oggi è felicemente fidanzato con Diana Poloni, alla quale aveva dedicato la canzone ‘Aspetto che torni", a Sanremo 2019.

Ambra Angiolini è fidanzata con Andrea Bosca

Nel frattempo anche l’attrice ha ritrovato l’amore e oggi è nel bel mezzo di una relazione sentimentale con Andrea Bosca, l’attore di 43 anni, piemontese, conosciuto sul set di ‘Protezione Civile’, la fiction che hanno girato insieme a Stromboli nell’estate 2022. “Da bravo piemontese sono molto riservato”, ha fatto sapere lui in un’intervista a Nuovo Tv. “Però una cosa mi sento di dirla, la mia vita privata è molto felice”. D’altronde i due sono usciti allo scoperto anche sui social, mostrando di essere già passati alle presentazioni in famiglia. “Sei tutto lo splendore”, ha scritto pubblicamente l’attore ad Ambra, in occasione del compleanno.