Ambra Angiolini compie gli anni, il fidanzato Andrea Bosca: “Sei tutto lo splendore”

A cura di Giulia Turco

Ambra Angiolini ha compiuto 46 anni e ha festeggiato a Milano, circondata dall’amore della sua famiglia. Non mancano i festeggiamenti della figlia Jolanda Renga, nemmeno quelli della nuova fiamma, il fidanzato e attore Andre Bosca, che sui social le ha dedicato tenere parole d’amore.

Il compleanno di Ambra Angiolini

L’attrice ha approfittato della bella giornata di sole a Milano per una passeggiata in Piazza Duomo. Al suo fianco c’è l’attore e regista Andrea Bosca, 43 anni, piemontese, con il quale Ambra fa coppia fissa da qualche tempo. “Sei tutto lo splendore” è la sua dedica per la compagna. Non prima però che l’attrice festeggiasse con i suoi figli, Jolanda e Leonardo, ai quali ha dedicato una foto mentre spegneva le candeline sulla torta che le hanno fatto trovare. “Le mie due sillabe VI-TA”, ha scritto come didascalia.

L'amore di Ambra Angiolini e Jolanda Renga

Insieme già da diversi mesi, è solo di recente che Ambra Angiolini e Andrea Bosca hanno deciso di uscire allo scoperto con la loro storia d’amore. I primi avvistamenti social risalgono a marzo, quando l’attore era stato fotografato a cena con la compagna e la sua famiglia, compresi i suoi genitori e i figli che Ambra ha avuto da Francesco Renga. Si sono conosciuti sul set di ‘Protezione Civile’, la fiction che hanno girato a Stromboli e che sarà trasmessa su Rai 1 prossimamente. “Non amo parlare della mia vita personale”, aveva confessato Bosca al settimanale Nuovo Tv. “Da bravo piemontese sono molto riservato. Però una cosa mi sento di dirla: la mia vita privata è molto felice”.

Originario di Canelli, l’attore e regista si è mosso negli anni tra cinema e tv. Per il grande schermo ha recitato in diversi film, come Si Può fare e Magnifica Presenza, mentre in tv ha fatto parte del cast di serie come Made in Italy e Makari, dove ha interpretato il personaggio di Teodoro, capo di Suleima.