“Compie 5 anni”, gli auguri di Kate Middleton e William per il compleanno del piccolo Louis Il duca e la duchessa di Cambridge festeggiano il compleanno del piccolo Louis che oggi compie 5 anni. Condivise alcune foto del piccolo mentre festeggia com mamma Kate Middleton durante un party in giardino.

A cura di Stefania Rocco

“Qualcuno domani compirà 5 anni”: è il testo scelto dal duca e dalla duchessa di Cambridge per festeggiare via Instagram il compleanno del piccolo Louis, terzo figlio di Kate Middleton e del principe William. La coppia ha condiviso sul suo account ufficiale due foto del piccolo in occasione del suo quinto compleanno. Louis, con il sorriso luminoso che ha conquistato i sudditi britannici, osserva divertito l’obiettivo in una immagine in cui compare in primo piano. Nell’altra, invece, ride felice mentre la madre Kate lo trasporta all’interno di una carriola in quella che sembrerebbe essere la festa in giardino organizzata per il compleanno del piccolo.

Non è mamma Kate Middleton l’autrice della foto

Diversamente da quanto accade in genere, non è stata Kate Middleton a scattare a Louis le foto che la famiglia reale britannica ha scelto di condividere per il suo quinto compleanno. L’autrice degli scatti in questione è la fotografa professionista Millie Pilkington. I due ritratti di Louis sono stati scattati a Windsor all’inizio del mese di aprile. Sempre Pilkington aveva scattato la foto che i duchi di Cambridge avevano pubblicato venerdì scorso nella quale la regina Elisabetta II posava insieme ai suoi pronipoti a Balmoral. Quel ritratto risale alla scorsa estate.

Il piccolo Louis protagonista del Giubileo di platino di Elisabetta

Louis ha solo 5 anni ma ha già trovato la maniera per colpire al cuore i sudditi britannici. Fu protagonista indiscusso del Giubileo di platino di Elisabetta II grazie alle espressioni buffe che hanno fatto il giro del mondo, regalandogli per la prima volta pienamente la scena. Anche quest’ultimo caso non ha fatto eccezione: le foto scelte da Kate Middleton e dal principe William per festeggiare i 5 anni del loro terzo figlio hanno già ottenuto quasi un milione di like.