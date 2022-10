Ambra Angiolini e Francesco Renga di nuovo insieme nelle foto del weekend in famiglia Si lasciano andare alla tenerezza Ambra Angiolini, 45 anni, e Francesco Renga, 54, durante una giornata insieme al parco divertimenti. Con loro ci sono i figli Jolanda e Leonardo, ma mentre i ragazzi si divertono loro si scambiano dolci abbracci lasciando che uno smartphone immortali il momento.

A cura di Giulia Turco

Ambra Angiolini e Francesco Renga di nuovo vicini. Ex compagni di vita e genitori di Jolanda e Leonardo, i due hanno conservato un ottimo rapporto nonostante la loro storia sia finita nel 2015. Sono tutt’oggi molto uniti per la gioia dei fan che fanno il tifo per loro: un video che racconta una gita in famiglia ha fatto il pieno di like.

Coccole e abbracci tra Renga e Angiolini

Si lasciano andare alla tenerezza Ambra Angiolini, 45 anni, e Francesco Renga, 54, durante una giornata insieme al parco divertimenti. Con loro ci sono i figli Jolanda e Leonardo, ma mentre i ragazzi si divertono loro si scambiano dolci abbracci lasciando che uno smartphone immortali il momento. Sono stati insieme 11 anni, ricercando una parentesi di normalità a Brescia, anche se non si sono mai sposati. “Quando finisce così è sempre una sconfitta”, raccontava cantautore a Verissimo nel 2021. “Il senso di colpa è passato quando ho iniziato a vedere i miei figli sereni”. Nel tempo, anche dopo la rottura non hanno mai perso la complicità, nemmeno quando Renga ha ritrovato l’amore con la sua nuova compagna Diana Poloni, alla quale nel 2019 a Sanremo ha dedicato il brano “Aspetto che torni”.

La fine del matrimonio ha portato Ambra alla depressione

Del loro rapporto indissolubile, l’attrice ha parlato in una recente intervista rilasciata a Vanity Fair. “In questo momento il cuore mi batte a prescindere. Sono felice e mi diverto senza pensare al grande amore”, ha detto a proposito della sua vita sentimentale. “La verità è che non ho bisogno per forza di un amore per stare bene, né la fine di un amore per stare male”, ha aggiunto. “L’unico vero fallimento che riconosco è la fine del rapporto con Francesco, il padre de miei figli. Dopo la rottura della mia famiglia sono finita in depressione, nella fogna delle fogne”, ha ammesso. “Era giusto che ci finissi, perché era il passaggio dell’elaborazione dei un lutto enorme”.