Jolanda Renga, figlia di Ambra, al fidanzato Filippo Carrante: “Noi siamo abbastanza”

A cura di Stefania Rocco

Jolanda Renga mostra il volto del fidanzato Filippo Carrante, 24enne neolaureato con il quale fa coppia fissa da qualche mese. La figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga è talmente innamorata da avere deciso di superare l’abituale ritrosia e mostrare il volto del compagno sui social. In una foto postata su Instagram, Jolanda mostra chiaramente il volto di Filippo al quale dedica il romantico post che chiarisce quanto i due siano innamorati, tanto da "bastarsi".

Chi è Filippo Carrante, fidanzato di Jolanda Renga

Filippo, che da qualche mese è legato alla figlia di Ambra e Francesco Renga, è un ragazzo comune, lontano dal mondo della musica e dello spettacolo. Appassionato di viaggi, ha visitato decine di posti nel mondo come testimoniato dalle foto postate sul suo profilo Instagram.

La benedizione di papà Francesco Renga

Jolanda avrebbe già presentato il giovane Filippo Carrante in famiglia. Lo dimostra il like del padre Francesco Renga piazzato sotto una delle prime foto condivise dalla figlia insieme al fidanzato. Si tratterebbe di una storia importante tanto che Jolanda aveva deciso di parlare apertamente del compagno nel corso dell’ultima intervista rilasciata a Silvio Toffanin a Verissimo. “È una delle persone migliori che conosca”, aveva detto la giovane, senza nascondere i sentimenti nei confronti del compagno. Sentimenti che adesso esibisce senza alcun timore su Instagram, social che ha imparato a padroneggiare dopo avere rimesso al loro posto gli haters contro i quali si era scontrata durante una delle sue prime apparizioni pubbliche quando, giovanissima, si era ritrovato costretta a far fronte a chi, ferendola, l’aveva tacciata di essere “meno bella della madre”. Giudizi ai quali Jolanda ha saputo replicare con precisione e che le garantiscono oggi di poter utilizzare il suo profilo senza il timore del giudizio altrui.