Jolanda Renga compie gli anni, Ambra Angiolini: “Grazie per la donna coraggiosa che sei” È un messaggio carico di amore quello sui social di Ambra Angiolini per il compleanno della figlia Jolanda, ormai una giovane donna. Una carrellata di foto della figlia che è una colonna portante nella sua vita. “Ti ho partorito una volta sola, tu mi hai già rimesso al mondo una decina di volte”.

A cura di Giulia Turco

Jolanda Renga ha compiuto 19 anni lo scorso 2 gennaio. La figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga ha recentemente attirato l’attenzione per un messaggio sull’auto accettazione che ha raggiunto milioni di utenti. Presente al fianco della mamma in ogni sua battaglia, Jolanda è già amatissima dal pubblico e, in occasione del suo compleanno non potevano mancare una valanga di auguri. Primi fra tutti quelli della mamma, alla quale è legatissima.

Gli auguri di Ambra Angiolini e Francesco Renga alla figlia Jolanda

È un messaggio tenerissimo e carico di amore quello condiviso sui social di Ambra Angiolini per il compleanno della figlia Jolanda, che è ormai una giovane donna. Una carrellata di foto della figlia piccolina, poi cresciuta e diventata una colonna portante nella sua vita. Jolanda difese attivamente la mamma quando, ad esempio, subì il brutto colpo mediatico ai tempi della sua separazione da Massimiliano Allegri. “Io ti ho partorito una volta sola e tu mi hai già rimesso al mondo almeno una decina di volte”, sono le parole di Ambra per la ragazza. “Grazie per la donna coraggiosa e limpida che sei. Guardarti le spalle è l’orizzonte migliore che mi potesse capitare”.

Non mancano gli auguri social anche da parte del papà Francesco Renga, che con Ambra ha conservato un ottimo rapporto. “Amore mio, 19 anni che illumini la mia vita e quella di chi ha la fortuna di starti vicino”, scrive il cantante su Instagram. “Ogni giorno sei il regalo più bello, auguri tesoro grande”.

Leggi anche Ambra Angiolini e Francesco Scianna per la prima volta insieme, le foto in strada a Roma

La battaglia di Jolanda Renga contro gli haters

Lo scorso dicembre è diventato virale un video di Jolanda che su TikTok ha dato una lezione di buon senso a tutti i suoi follower invitando a tacere chiunque la critichi per il suo aspetto. “Ho sempre pensato che le cose più importanti sono quelle che non possiamo vedere. Se dite che sono brutta, sono felice. Ma non si dirà mai di me che sono cattiva o egoista”, ha detto diventando subito un idolo indiscusso sul social.