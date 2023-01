Jolanda Renga: “Ho pianto quando mi hanno detto che non sono bella come mamma Ambra Angiolini” Jolanda Renga si racconta nella sua prima intervista televisiva dopo lo sfogo diventato virale sui social che fu registrato in risposta alle critiche ricevute per il suo aspetto fisico.

A cura di Stefania Rocco

Uno sfogo diventato virale sui social ha regalato a Jolanda Renga, figlia del cantautore Francesco Renga e di Ambra Angiolini, il suo primo approccio con la popolarità. Da poco 18enne, Jolanda decise di rispondere agli hater che l’avevano criticata per il suo aspetto fisico pubblicando un video su TikTok che divenne rapidamente popolare. A distanza di un mese da quel momento, la giovane si racconta nella sua prima intervista televisiva in onda durante la puntata di Verissimo di sabato 21 gennaio.

Jolanda Renga: “Dopo i primi commenti ho pianto per un’ora”

“Sentirmi dire sei brutta, o non sei bella come tua mamma, mi ha fatto male. Ho capito che era una ferita aperta”, ha raccontato Jolanda nello studio del salotto di Silvia Toffanin, “Quando ho deciso di rendere pubblico il mio profilo Instagram l’ho fatto perché ho pensato potesse essere uno strumento utile per dire le cose a cui tengo. Aprendo il profilo sono arrivati i primi follower e con loro anche i primi commenti positivi e negativi. Un giorno ho visto un video che un ragazzo mi aveva dedicato per complimentarsi con me e per curiosità ho letto i commenti: mi hanno molto ferito e ho pianto per un’ora”. Sullo sfogo diventato virale sui social e registrato subito dopo avere letto quei commenti: “L’ho registrato di getto, senza chiedere consiglio ai mei genitori. Volevo fare qualcosa per me, ma anche per coloro che stavano vivendo una situazione simile alla mia. Ciò che mi ha reso davvero felice è stato conoscere le storie di ragazze e mamme che mi hanno ringraziato per quello che ho detto. È stata la vittoria più grande”.

Lo sfogo di Jolanda Renga diventato virale

Dopo quei primi attacchi subiti sui social, Jolanda aveva registrato uno sfogo diventato immediatamente virale su TikTok. “Ciao sono io, la figlia brutta”, aveva esordito ancora ferita dopo avere letto le cattiverie scritte dagli hater sul suo conto, “Sei brutta’ è una cosa che mi dicono sempre fin da piccola. Quando mi vedo allo specchio, quando mi vedo nelle foto mi dico ‘sei brutta’, ‘hai il naso brutto’, ‘il sorriso brutto’, “‘e gambe brutte’, tutto brutto”. Ha quindi aggiunto di essere rimasta ferita da quei commenti e di avere deciso di reagire: