Jolanda Renga presenta il fidanzato Filippo, che ha già l’approvazione di papà Francesco Filippo Carrante è la dolce metà di Jolanda Renga. Nonostante Jolanda sia molto riservata, ora i due si mostrano sui social, raccontando di una romantica gita fuori porta a Roma. Di Filippo ha raccontato: “È la persona migliore che conosco e so che c’è sempre per me”.

A cura di Giulia Turco

Jolanda Renga è innamoratissima e la sua dolcezza è ormai contagiosa. Nonostante sia molto riservata sulla sua vita, la 19enne nata dall’amore tra Ambra Angiolini e Francesco Renga negli ultimi tempi si sta lasciando conoscere sui social, regalando un pizzico alla volta qualche stralcio della sua quotidianità.

Filippo Carrante è il fidanzato di Jolanda Renga

Tra i protagonisti della sua vita di tutti i giorni c’è Filippo Carrante, il fidanzato del quale Jolanda ha parlato per la prima volta nello studio di Verissimo, confessando a Silvia Toffanin di essere innamorata, col volto pieno di gioia. “Per me lui è perfetto”, ha raccontato di Filippo. “È una delle persone migliori che conosco e so che per me c’è sempre. A mio papà l’ho già presentato”, ha confessato in ultimo. C’è già sintonia con la famiglia Renga, tanto che in occasione del Carnevale i due ragazzi si sono travestiti imitando le fattezze del cantante e di Ambra Angiolini. Poi, di recente, gli ultimi scatti sui social, che raccontano di una romantica gita a Roma, dove Jolanda e Filippo si sono scambiati dolci promesse.

(Filippo Carrante e Jolanda Renga, foto Instagram)

Jolanda Renga tra musica e scrittura

Ospite a Verissimo nella sua prima intervista tv, Jolanda ha raccontato anche della sua passione per la musica, che ha ereditato dal papà. “Sto prendendo lezioni e non escludo che un giorno potrei seguire quella carriera”, ha raccontato. “Il mio sogno nel cassetto, però, è scrivere e spero un giorno di poter scrivere un libro. Sarebbe il mio grande progetto”, ha spiegato Silvia Toffanin. Negli ultimi mesi Jolanda ha attirato l'attenzione dei social soprattutto per una video confessione, nella quale ha deciso finalmente di far conoscere se stessa: “Ho sempre pensato che le cose più importanti sono quelle che non possiamo vedere. Se dite che sono brutta, sono felice. Non si dirà mai di me che sono cattiva o egoista”.