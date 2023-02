Jolanda e il fidanzato Filippo a Carnevale diventano Ambra Angiolini e Francesco Renga “Da cosa vi vestite a Carnevale?” ha chiesto Ambra Angiolini a sua figlia Jolanda (nata dalla relazione con Francesco Renga). “Da te e papà” ha risposto la 19enne lasciandola a bocca aperta.

A cura di Giusy Dente

Chi ama il Carnevale non perde occasione per preparare con largo anticipo un costume a effetto e un travestimento originale, da sfoggiare durante i festeggiamenti o ai party con gli amici. La festa non coinvolge solo i bambini, ma anche gli adulti amano approfittarne per vestire i panni di supereroi, idoli del passato, icone del cinema, rockstar, personaggi storici importanti. Jolanda Renga per il Carnevale di Venezia ha preso ispirazione da qualcosa di molto più vicino a lei e non è tornata neppure tanto indietro nel tempo. Lei e il fidanzato hanno optato per un travestimento di coppia inconfondibile.

Jolanda e Filippo sono Ambra Angiolini e Francesco Renga

I travestimenti di coppia sono molto gettonati a Carnevale. Barbie e Ken, Morticia e Gomez Addams, Topolino e Minnie e chi più ne ha più ne metta: la fantasia si può scatenare prendendo spunto da tv, storia, cinema, sport, cartoni animati. Jolanda Renga e il suo fidanzato Filippo hanno guardato ben più vicino per trovare il costume perfetto e sono riusciti a stupire Ambra Angiolini, che ha voluto condividere i loro look carnevaleschi.

La 19enne ha scelto di travestirsi proprio da sua madre, mentre il fidanzato ha indossato i panni di Francesco Renga. Il cantante è stato con Ambra Angiolini per circa 11 anni e dalla relazione (terminata nel 2015) sono nati appunto Jolanda e il secondogenito Leonardo. Il costume della figlia maggiore ricalca perfettamente uno dei più iconici di Ambra Angiolini, da lei stesso sfoggiato di recente quando ha riportato la hit T'appartengo sul palco di X Factor.

Leggi anche Ambra Angiolini e Jolanda Renga, il primo tatuaggio di mamma e figlia è con i disegni che si completano

Ha cantato il brano che l'ha resa famosa quasi 30 anni fa, con l'iconica camicetta crop bianca abbinata a pantaloni neri con lunga zip frontale e cravatta. Sono proprio gli stessi indumenti del costume carnevalesco di Jolanda Renga, che per l'occasione ha aggiunto anche una parrucca con la frangetta. Look da rocker per il suo fidanzato Filippo, perfettamente calato nei panni di Francesco Renga.

Il cantante è solito vestirsi di nero: eccolo quindi con una giacca di pelle, T-shirt, jeans scuri e microfono tra le mani. Immancabile, per renderlo uguale all'originale, la parrucca coi capelli riccissimi. La missione travestimento è stata portata a termine nel migliore dei modi e con grande originalità.