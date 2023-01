Jolanda in concerto con papà Francesco Renga: il duetto è coi look coordinati Francesco Renga si è esibito sulle note di “Angelo” assieme a sua figlia Jolanda. Sul palco anche Ambra Angiolini, conduttrice della serata.

A cura di Giusy Dente

Il concerto di piazza Loggia a Brescia, in occasione dell'evento Brescia Capitale della Cultura, si è impreziosito di una presenza speciale sul palco. Francesco Renga si è esibito insieme alla figlia Jolanda: la 19enne è nata dalla relazione con Ambra Angiolini, che ha vestito i panni di conduttrice della manifestazione. I due hanno cantato un brano emozionante, che li lega particolarmente: hanno scelto Angelo, la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2005, che Francesco Renga aveva scritto proprio in occasione della nascita della sua primogenita. Look coordinati per i tre, riuniti in nome della musica.

Jolanda canta con papà Francesco Renga

Jolanda Renga ha alle spalle due genitori molto famosi e amati. È una ragazza riservata, non ama che si parli del suo privato e di recente ha ammesso di soffrire molto per i continui paragoni con Ambra Angiolini, un vero e proprio bullismo social da parte degli hater. Non immagina il futuro nel mondo della tv e dello spettacolo, mentre si sente maggiormente a suo agio nella musica.

Nella sua prima intervista televisiva, rilasciata pochi giorni fa a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, ha ammesso proprio di sognare quel tipo di carriera e sta studiando per questo, prendendo lezioni di canto. Non stupisce, dunque, che abbia accompagnato papà Francesco Renga nel concerto di Brescia a cui potrebbero seguirne presto degli altri.

Look coordinati sul palco

Per il concerto di Brescia Jolanda Renga e i suoi genitori hanno scelto look coordinati all'insegna del bianco e nero. Elegante outfit total black per il cantante, con cappotto monopetto. La 19enne per il duetto ha scelto un completo nero composto da pantaloni palazzo e blazer oversize, abbinati a lupetto bianco.

Lupetto bianco e giacca doppiopetto scura anche per Ambra Angiolini, che ha scelto un capo elegante impreziosito da dettagli dorati: un bottone gioiello e una catena in vita. Benché la conduttrice e il cantante non siano più una coppia, sono sempre rimasti uniti per il bene dei figli (Jolanda e Leonardo): vederli insieme sul palco, uniti nel nome della musica e dell'amore che li lega, è stato per il pubblico molto emozionante.