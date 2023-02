Chanel e Francesco Totti insieme su TikTok: il debutto social di papà e figlia è in coordinato Chanel Totti è riuscita a portare papà Francesco su TikTok. I due sono diventati protagonisti di un dolce video papà-figlia, apparendo adorabili in coordinato.

A cura di Valeria Paglionico

Chanel Totti è più attiva che mai sui social e, nonostante abbia solo 15 anni, giorno dopo giorno sta diventando sempre più famosa, tanto da aver già dato prova di avere tutte le carte in regola per seguire le orme dei genitori nello spettacolo. Nelle ultime ore, mentre mamma Ilary Blasi si sta godendo una vacanza sulla neve in compagnia del nuovo fidanzato Bastian, lei è riuscita a coinvolgere il papà Francesco Totti in un video TikTok. I due appaiono uniti e affiatati, anche se è soprattutto la ragazzina a distinguersi per esuberanza. Il dettaglio che non può passare inosservato? Papà e figlia hanno puntato su degli adorabili look coordinati.

Chanel porta Francesco Totti su TikTok

Solo Chanel poteva riuscire a far tornare Francesco Totti su TikTok. Certo, forse lo ha fatto "a tradimento" visto che il calciatore non è apparso propriamente a suo agio nella clip postata, ma la cosa certa è che i due sono assolutamente adorabili. Con in sottofondo la canzone Unica di Antonello Venditti, la ragazzina si è data al karaoke in playback di fronte la camera e ha coinvolto anche il padre che era a casa con lei. I due hanno scherzato e si sono abbracciati con dolcezza ma a concludere il video è stata Chanel, che ha regalato ai fan una linguaccia smorfiosa.

Chanel e Francesco Totti

I look coordinati di papà e figlia

Quale migliore occasione di questa per sfoggiare dei look coordinati papà-figlia? Il Capitano ha sfoggiato semplicemente una t-shirt bianca e dei pantaloni della tuta neri, mentre Chanel è apparsa molto più sofisticata ma sempre in black&white. Top a collo alto nero, cardigan di lana color panna e la borsetta rosa firmata Chanel diventata ormai il tratto distintivo del suo stile: la figlia di Totti e Ilary sembra essere una vera e propria diva. Ha inoltre messo in mostra i capelli lunghi e ondulati, le unghie XXL perfettamente curate e un make-up molto marcato: non sembra forse essere la fotocopia della mamma conduttrice?

