Ilary Blasi sulla neve è trendy: il nuovo look da montagna con pantaloni della tuta e Moon Boot

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi sembra essersi lasciata definitivamente alle spalle la separazione da Francesco Totti, ha ritrovato l'amore al fianco di Bastian Muller ed è proprio con lui che, dopo aver debuttato sui social con tanto di Rolex in vista, si è concessa una vacanza in montagna con la famiglia al completo. Secondo molti questa sarebbe la dimostrazione del fatto che con l'imprenditore "fa sul serio", anche se al momento preferisce godersi la relazione prevalentemente lontana dai riflettori. Il dettaglio che non può passare inosservato? Anche in montagna riesce a essere trendy. Dopo essersi mostrato sullo sfondo di un panorama innevato con un look fluo, questa volta ha preferito abbinare pantaloni della tuta e stivali iconici.

Il look da neve di Ilary Blasi

Quale migliore occasione della settimana bianca per fare le presentazioni in famiglia? È proprio quanto fatto da Ilary Blasi con la sua nuova fiamma Bastian, anche se sui social ha preferito posare sempre in solitaria. Niente abiti da sera, paillettes e tacchi alti, per questa vacanza sulla neve sta puntando tutto sulla comodità, così da godersi al massimo le sciate e i rifugi. Nelle ultime ore ha posato sullo sfondo di un meraviglioso paesaggio di montagna con indosso un maxi maglione con le trecce color panna e un pantalone della tuta in verde smeraldo firmato Adidas, per la precisione il classico modello acetato con le iconiche tre righe bianche laterali.

Ilary Blasi con tuta Adidas e stivali Moon Boot

Ilary Blasi con gli stivali iconici

Per completare il tutto non potevano mancare gli accessori anti-freddo. La Blasi ha completato il look da montagna con un cappellino di lana grigio con un pon-pon sulla testa e con gli stivali da neve Moon Boot. Ha optato per gli Icon Glace in raso nero, modello ispirato all'atterraggio sulla luna del 1969. Suola antiscivolo, imbottitura isolante e finiture in pvc: gli iconici boots sul sito ufficiale del brand vengono venduti a 170 euro. Capelli sciolti e leggermente ondulati, trucco appena accennato e sguardo profondo: Ilary si sta godendo il relax prima di tornare alla normale vita quotidiana e agli impegni lavorativi.

