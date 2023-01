Ilary Blasi in montagna punta sul giallo lime: abbina i pantaloni da neve fluo al maxi maglione Ilary Blasi ha trascorso il weekend sulla neve con la sua famiglia e col nuovo fidanzato Bastian Muller. Cosa ha indossato? Ha osato con le tinte fluo, abbinando pantaloni da sci e maglione.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è appena uscita da un momento difficile: la scorsa estate ha annunciato ufficialmente la separazione da Francesco Totti e, sebbene avesse chiesto un certo riserbo sulla questione, è finita spesso al centro del gossip più spietato a causa della battaglia legale a colpi di Rolex e borse griffate. Oggi i due sembrerebbero aver ritrovato la serenità, soprattutto perché hanno dei nuovi compagni. Se il calciatore fin dal primo momento si è mostrato in pubblico con Noemi Bocchi, la conduttrice solo di recente ha debuttato sui social con Bastian Muller. Nel weekend è volata in montagna proprio con lui e, tra sciate ad alta quota e foto sullo sfondo di panorami da sogno, ne ha approfittato per rivelare il suo adorabile look da neve.

Il look fluo di Ilary Blasi

Lo scorso weekend Ilary Blasi ha organizzato una vacanza in famiglia per presentare a tutti Bastian Muller, la sua nuova fiamma. Complici la neve e le temperature gelide, ne ha approfittato per sfoggiare un look che si rivelerà perfetto per la settimana bianca. La conduttrice, probabilmente subito dopo aver sciato, si è lasciata immortalare sullo sfondo di meravigliose montagne innevata: niente colori scuri o sobri, ha preferito un più esuberante giallo lime, aggiungendo così un tocco vitaminico all'inverno. Ha abbinato i classici pantaloni da sci (ma in versione fluo) a un maxi maglione di lana a righe diagonali sui toni del verde e con una striscia sulla manica proprio in lime.

Il look da neve di Ilary Blasi

Ilary Blasi sulla neve con gli occhiali a mascherina

Ai piedi Ilary portava gli stivali da sci, mentre per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e leggermente ondulati con la fila molto laterale. Non ha rinunciato a un ultimo tocco da diva, ovvero un paio di maxi occhiali a mascherina con le lenti scure e la montatura total white. Insomma, la Blasi ha dimostrato di essere la regina delle nevi, anche se ha preferito evitare il classico bianco "a tema", preferendo qualcosa di più variopinto che potesse già far venire voglia di primavera. Per lei si tratterà solo di una breve vacanza di qualche giorno o di una vera e propria settimana bianca? Non resta che aspettare le sue prossime Stories social per scoprirlo.

