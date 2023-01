Chanel Totti anticipa la primavera in rosa e lilla: i suoi accessori griffati costano quasi 5mila euro Chanel Totti ha 15 anni ma sembra aver già ereditato la passione per le griffe dalla mamma Ilary Blasi. Il suo ultimo look? Anticipa la primavera e “nasconde” degli accessori di lusso.

A cura di Valeria Paglionico

Il mondo dello spettacolo è stato letteralmente invaso dai "figli di" che hanno deciso di seguire le orme dei genitori, tanto a ogni atteso evento mondano c'è sempre qualche giovanissimo col cognome "famoso". L'ultima a essersi "unita al club" è stata Chanel Totti che, sebbene ad oggi abbia solo 15 anni, sembra già avere tutte le carte in regola per diventare una diva come la mamma Ilary Blasi. Da lei non ha ereditato solo la bellezza mozzafiato ma anche la passione per la moda e per le griffe. Dopo aver spopolato con i suoi look balneari durante la vacanza a Miami con papà Francesco Totti, è tornata a Roma e ne ha approfittato per rivelare alcune chicche di lusso nascoste nel suo armadio.

Le sneakers chunky di Chanel Totti

Sarà perché le recenti giornate soleggiate fanno già sognare la primavera nonostante il freddo o perché semplicemente voleva aggiungere un tocco vitaminico all'inverno, ma la cosa certa è che Chanel Totti sui social ha anticipato la bella stagione col suo nuovo look.

Il nuovo look di Chanel Totti

Dopo essersi mostrata alle prese con il trucco (con tanto di pochette griffata), ora ha lasciato spazio alla comodità con dei pantaloni della tuta in lilla, abbinati a un maglioncino a collo alto panna. Niente tacchi o stivali, la figlia di Ilary ha preferito un paio di sneakers coordinate, per la precisione le Triple S di Balenciaga, il modello avorio con la suola chunky che sugli e-commerce di moda viene venduto a 850 euro.

Le sneakers Triple S di Balenciaga

Chanel Totti e la passione per le borse griffate

Chanel indossa Chanel e non è la prima volta che succede, la figlia di Totti e Ilary lo aveva già fatto qualche giorno fa, apparendo sofisticata e glamour sui social. Ora è tornata a "pizzicare" la sua collezione di borse, puntando tutto sulla classica tracolla in pelle trapuntata della Maison francese. Ha optato per un modello mini in total pink ma con la catena e la fibbia di chiusura decorata con la doppia C in metallo silver. Qual è il suo prezzo? Trattandosi di una vintage bag, non è disponibile sul sito ufficiale ma delle varianti simili vengono vendute a 4.700 euro. Trench di pelle nero, cappello a falda larga abbinato e capelli biondi extra lisci: Chanel non ha forse tutte le carte in regola per diventare una diva?