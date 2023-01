Chanel indossa Chanel: quanto costa il cappellino griffato della figlia di Totti e Ilary Blasi La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha una vera e propria passione per la moda e il suo marchio preferito non poteva che essere… Chanel!

A cura di Beatrice Manca

Tutti conoscono la passione per la moda di Chanel Totti, ereditata dalla mamma Ilary Blasi. Non tutti sanno però che il suo marchio preferito è… un omaggio al suo nome: spesso la quindicenne infatti indossa marchi di Chanel, celebrando l'omonimia con il marchio francese. L'ultimo esempio? Un cappellino griffato della Maison francese, abbinato a un look total white.

Chanel Totti con il look casual total white

Di recente Chanel Totti è tornata sotto i riflettori per una vacanza con il padre, Francesco Totti, a Miami, dove ha sfoggiato bandane e bikini di tendenza. Finite le feste è tornata a Roma, dove ha ripreso la sua quotidianità tra scuola e amici. Adesso la madre Ilary è a Parigi con il compagno Bastian e la figlia ha dato il via il weekend con una serata al Jackie ‘O con un look scintillante. Come la madre però, nei momenti di relax, ama lo stile casual: sui social ha sfoggiato un piumino imbottito, il must have dell'inverno 2023, in versione candida, abbinandolo a un cappellino in lana griffato.

Chanel Totti con un cappellino Chanel

Si tratta di un modello "beanie", o più prosaicamente zuccotto, con il logo della doppio C in rilievo. Quanto costa? Il beanie non è più in vendita sul sito, ma modelli simili in cashmere vengono venduti a circa 600 euro.

un cappellino beanie di Chanel (foto da Vestiaire Collective)

La passione di Chanel per il marchio omonimo

Nel guardaroba di Chanel Totti ci sono moltissimi capi griffati, ma Chanel è una presenza ricorrente, probabilmente il suo preferito: per la serata al Jackie O' ha scelto un blazer nero con una spilla della Maison della doppia C, indossa l'iconico profumo N°5 e possiede una vera e propria collezione di borse della casa di moda francese. Ovviamente Chanel è uno dei marchi più desiderati al mondo, ma la vera ragione potrebbe essere più personale: immaginate quanto può essere bello per un'appassionata di moda riconoscersi in una delle Maison più famose al mondo e indossare qualcosa con il proprio nome sopra!