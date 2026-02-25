Jolanda Renga fa il tifo per papà Francesco all’Ariston: come si è vestita per la prima serata del Festival

Francesco Renga e Jolanda Renga

Il Festival di Sanremo è un momento importante nella vita di un cantante: per molti è il coronamento di un sogno di vecchia data, in altri casi va a consolidare anni di gavetta, per altri ancora segna il debutto nel mondo della musica. In ogni caso è sempre una tappa prestigiosa. Francesco Renga lo sa bene. Lui si è esibito all'Ariston diverse volte ormai: la prima nel 2005, quando vinse con "Angelo". Quel brano era dedicato a sua figlia Jolanda, nata l'anno prima, quando era sentimentalmente legato ad Ambra Angiolini. I due non stanno più insieme oggi: hanno ufficializzato la separazione nel 2015, ma sono in ottimi rapporti. Padre e figlia hanno un legame speciale, sono molto uniti: dunque la 22enne non poteva mancare all'Ariston, pronta a tifare per il suo cantante del cuore.

Il look di Jolanda Renga

Il debutto di Francesco Renga all'Ariston per Sanremo 2026 ha richiesto un look speciale. Jolanda Renga per nulla al mondo si sarebbe persa questo momento: forse avrà avuto l'onore di ascoltare in anteprima la canzone di suo padre, ma ascoltarla a teatro è di certo tutta un'altra emozione! Stavolta il cantante è in gara con il brano "Il meglio di me". Sul Green Carpet inaugurale ha sfilato in total black con biker in pelle di Canali.

Jolanda Renga in Patrizia Pepe

Ha poi puntato sul velluto per l'esibizione della fatidica prima serata, un elegante completo con tocco scintillante dato dalla spilla appuntata alla giacca, abbinata a intramontabile camicia bianca. Sua figlia Jolanda non ha voluto essere da meno in quanto ad eleganza e infatti si è distinta con un outfit impeccabile per l'occasione, il giusto equilibrio tra formalità e stile sbarazzino, data la sua giovane età. Ha scelto un tailleur di Patrizia Pepe in una calda nuance "cioccolatosa".

Blazer Patrizia Pepe

È un marrone scuro, morbido, avvolgente, vicino al terracotta, una delle tonalità più in voga questo Autunno/Inverno. Il blazer in gabardina di viscosa valorizza il punto vita grazie alla chiusura asimmetrica a portafoglio e presenta spalle accentuate. Costa 445 euro. La 22enne ha completato il look con i pantaloni fluidi coordinati. L'outfit è moderno e giovanile, in linea con le tendenze del momento e rispecchia il carattere forte e deciso della 22enne, che ha rispettato comunque la "solennità" dell'occasione evitando tocchi eccentrici, vistosi o esagerati, rimanendo molto misurata e al tempo stesso chic.