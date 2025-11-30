Quali sono i colori di moda quest’inverno: le 5 nuance da provare (e come si abbinano)

Da sinistra cappotto Saint Laurent, abito Dries Van Noten, Maxipull Balmain, abito Sportmax, tubino H&M Studio

Addio al nero e al grigio e alle tonalità spente e fumose, quest'inverno i colori di moda sono caldi e avvolgenti, come il marrone, nelle tonalità chiare del terracotta e del mattone, e il giallo miele, che vira verso l'arancione. Tra le tendenze di stagione ci sono poi i look in viola, nella variante del melanzana, con tonalità intense e vibranti che donando ai look invernali un tocco deciso e di carattere. C'è anche il verde, proposto sulle passerelle Autunno/Inverno 2025-2026 in una tonalità chiara e polverosa di muschio, infine il bianco panna, colore neutro, morbido e cozy, facile da abbinare e perfetto per creare un caldo look invernale. Ecco una mini guida con tutti i colori di stagione, con i consigli per gli abbinamenti e i look di passerella da cui prendere ispirazione per creare il proprio outfit.

Marrone terracotta

Il marrone è senza dubbio il colore dell'anno, ormai da diverse stagioni spopola sulle passerelle e ha praticamente preso il posto del più classico nero. Quest'inverno le tonalità di marrone proposte sono più chiare e calde, virano verso il terracotta e il mattone, come le nuance scelte per i tubini aderenti e gli abiti drappeggiati che fanno parte delle collezioni invernali di H&M Studio e Giuseppe Di Morabito. Ci sono poi varianti di marrone più luminose, che si avvicinano al ruggine, e risplendono nei look invernali anche grazie all'utilizzo di paillettes e tessuti tra cui il satin, come avviene negli outfit proposti sulle passerelle Autunno/Inverno 2025-2026 di Fendi e Schiaparelli.

Come abbinare il marrone – In passato il marrone era considerato un colore difficile da abbinare, troppo scuro e complesso rispetto al classico nero. Ora le nuove tendenze eleggono questo colore a tonalità chic e indossabile in ogni occasione, si abbina dunque con tutto, anche con il nero e con il grigio. Gli accostamenti più classici e semplici sono con il beige e con tonalità chiare di panna e crema, mentre gli abbinamenti più originali da provare sono quelli tra marrone terracotta e viola lucente o con tonalità pastello come celeste, glicine e rosa confetto.

Abito marrone H&M Studio

Abito drappeggiato Giuseppe Di Morabito

Completo in satin matelassé Fendi

Completo marrone in lamé Schiaparelli

Viola melanzana

Tra i colori più particolari e vistosi di quest'inverno c'è il viola, nelle varianti più scure e adatte alla stagione fredda che virano verso il melanzana e il vinaccia. Un melanzana vibrante e luminoso spicca sui cappotti e sugli abiti visti sulle passerelle Autunno/Inverno 2025-2026 di Saint Laurent e Acne Studios, mentre sono più scure le tonalità scelte da Casablanca per i completi monocolore, con cappotti e power suit, e da Courreges per gli abiti asimmetrici in maglia, da indossare su pantaloni a zampa in coordinato. Si avvicinano, infine, al vinaccia le tonalità scelte da Max Mara per i look full color con maxi gilet dalle tasche oversize.

Come si abbina il viola melanza – Le varianti più accese di viola non sono semplici da abbinare, quando si scelgono capi in questa tonalità vanno dosati con cura gli abbinamenti di colore per evitare un risultato finale troppo chiassoso. Per non sbagliare basta ammorbidire questo color intenso abbinandolo a tonalità chiare di beige e nocciola, il viola poi sta bene con scarpe, borse e altri accessori dorati o color bronzo, mentre gli abbinamenti più pazzi da provare sono con giallo, arancione e verde smeraldo. In questi ultimi casi è possibile giocare creando un look color block con capi monocolore e senza fantasia, abbinati tra loro a contrasto.

Look color vinaccia Max Mara

Cappotto e completo viola Casablanca

Completo Courreges

Cappotto melanzana Saint Laurent

Abito viola Acne Studios

Verde muschio

Anche il verde è uno dei colori must di stagione, quest'anno la variante più cool è quella chiara e polverosa del verde muschio ma anche quella tenue chiamata salvia. Tra i look più belli proposti sulle passerelle invernali ci sono quelli con completi verde muschio di Etro, decorati con fantasie floreali, e quelli con abiti asimmetrici in seta lucente di Dries Van Noten. Gucci sceglie un verde salvia per diversi accessori e per i mini abiti in tweed e lana dalle linee minimal in stile anni '60, mentre Blazé Milano crea lunghi abiti color muschio che si indossano con blazer oversize in coordinato.

Come abbinare il verde muschio – Le tonalità di verde che sono di tendenza quest'inverno sono perfette per creare look in layering di colore, dove tutti i capi sono di una nuance simile ma differente. Basta dunque scegliere un pullover muschio da abbinare a pantaloni color salvia, aggiungendo poi un cappotto di un verde più scuro. Il verde muschio in inverno si abbina anche con il beige più chiaro e con il corda, mentre viene illuminato ed esaltato se abbinato a contrasto con arancione, giallo e bronzo.

Completo Blazé Milano

Look fiorato Etro

Abito asimmetrico Dries Van Noten

Mini dress verde muschio Gucci

Bianco panna

L'inverno è il momento giusto per sfoggiare look con maglioni, cappotti e abiti in lana color panna o crema, dunque con tonalità chiare facili da abbinare, che stanno bene a tutti e che sono perfette per ogni occasione. In passerella il bianco panna ha dominato soprattutto nella collezione di Jil Sander, in cui appaiono diversi look con abiti, pullover e altri capi declinati in questo morbido colore. Il panna appare anche nei volumetrici cappotti di Louis Vuitton, negli eleganti tubini in panno di Sportmax e nei lunghi vestiti con corpetti aderenti e gonne ampie di Zimmermann. Andreas Kronthaler sceglie il panna per i look con abiti dai "drammatici" drappeggi disegnati per Vivienne Westwood.

Come si abbina il bianco panna – Questo è un colore facilmente abbinabile, sta bene praticamente con tutto anche se viene esaltato negli accostamento con tonalità calde, come il marrone, l'arancio, il terra di Siena e l'oro. Gli abbinamenti da provare sono poi quelli con fantasie tartan in rosso e con abiti e cappotti in vibranti tonalità di verde smeraldo.

Look Jil Sander

Look bianco panna Louis Vuitton

Abito panna Sportmax

Abito panna Zimmermann

Abito panna Andreas Kronthaler x Vivienne Westwood

Giallo miele

Meno accesso del giallo limone ma più chiaro dell'arancione e più vicino al colore dell'oro, la tonalità miele è una delle più belle e particolari tra quelle che sono di moda questa stagione. Moltissimi designer hanno scelto questo colore per dipingere morbidi abiti in lana simili a maxi pull, come nei look invernali di Balmain, e slipdress in tessuto leggero da indossare su maglioni o con grosse giacche in montone, come negli outfit proposti sulla passerella Autunno/Inverno 2025-2026 di Miu Miu. E' simile al color rame il miele scelto da Sportmax per gli gli abiti corti in seta, da abbinare a maxi cuissardes in pelle dello stesso colore, più chiaro invece il giallo dei pullover con maxi spalline che fanno parte della collezione A/I 25-26 di Versace.

Come abbinare il giallo miele – Questo colore sta benissimo con il marrone e con il crema, si indossa anche con il nero, magari accostando un pullover miele a un paio di pantaloni neri o una gonna longuette in pelle total black. La tonalità viene esaltata da accessori in oro o con scarpe e borse vernice nera, marrone e bordeaux. Gli abbinamenti più originali da provare sono quelli con tonalità intese di blu elettrico, cobalto e viola melanzana.

Completo in velluto color miele Blazé Milano

Abito color miele Sportmax

Abito Miu Miu

Maxi pull Balmain