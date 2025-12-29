Ambra Angiolini e la prima notte con Renga: “Mi giro ed era in mutande, poi ho capito cosa voleva mostrarmi”

Ambra Angiolini racconta la prima notte con il suo ex Francesco Renga. I dettagli nel salotto di Domenica In: “Quella sera ci siamo abbracciati, è stata la cosa più romantica che mi sia mai capitata”.

Ambra Angiolini torna a parlare del suo passato sentimentale e lo fa dal salotto di Domenica In, ospite di Mara Venier. L’attrice ripercorre il legame con Francesco Renga, padre dei suoi due figli Jolanda e Leonardo, soffermandosi su un episodio intimo e mai raccontato prima: la loro prima notte insieme. Un ricordo che, ancora oggi, descrive come uno dei momenti più romantici della sua vita.

Il racconto di Ambra Angiolini

Nel corso dell’intervista, Angiolini racconta di aver avuto “una vita spericolata” e di non aver mai smesso di mettersi in gioco, anche nei momenti più difficili. Quando conobbe Renga, infatti, attraversava una fase delicata: “Non mi sentivo meritevole di nessun tipo di fidanzamento”, spiega, ricordando gli anni segnati dalla bulimia. All’inizio, confessa, aveva persino pensato di presentarlo a un’amica. Poi qualcosa è cambiato: “Fra mi ha rubato il cuore”.

La prima notte insieme

Il racconto si fa più personale quando Ambra ricorda la loro prima notte insieme. Arrivati in camera da letto, lei abbassa le tapparelle, si gira e lo vede in mutande. In un primo momento resta spiazzata, poi capisce: “Voleva mostrarmi una sua cicatrice, i suoi difetti. Quella sera ci siamo solo abbracciati ed è stata la cosa più romantica che mi sia mai capitata”. Oggi il rapporto tra Ambra Angiolini e Francesco Renga è fatto di rispetto e presenza. “Stiamo spesso insieme”, racconta, sottolineando come il loro legame sia rimasto solido anche dopo la fine della relazione sentimentale: “Era bello quando eravamo fidanzati ed è bello ora che non lo siamo. Ci siamo amati tanto”. Una famiglia che continua a esistere, in una forma diversa.

Nel finale, Ambra ammette di essere di nuovo innamorata. Alla battuta di Mara Venier – “Ancora?” – risponde sorridendo: “Io sono innamorata, sì. Io sono fidanzata con lui, ma lui non lo sa”. Nessun nome, nessun dettaglio. Solo la conferma di una donna che continua a credere nell’amore, senza rinunciare alla sua libertà.