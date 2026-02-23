Jolanda Renga parla della separazione dei genitori: “Ecco come mi hanno detto che si sarebbero lasciati”

Crescere sotto i riflettori non è mai facile, specialmente quando l'amore tra i propri genitori finisce in pasto alla cronaca rosa. Eppure, Jolanda Renga ha dimostrato una maturità fuori dal comune nel raccontare, ai microfoni di La Volta Buona, come Ambra Angiolini e Francesco Renga abbiano gestito la loro separazione. Una testimonianza che arriva in un momento speciale: proprio mentre il padre si prepara a salire sul palco di Sanremo 2026 per l'ennesima sfida della sua carriera.

"Nessun segreto, i bambini capiscono tutto"

Il segreto della serenità di Jolanda Renga risiede nell'onestà cristallina che i genitori hanno avuto nei suoi confronti e in quelli del fratello Leonardo. Nessuna bugia "a fin di bene", ma una condivisione del cambiamento in atto: "I bambini si accorgono un po' di tutto, i miei genitori sono stati molto bravi a spiegare esattamente quello che stava succedendo. Non c'è stato niente di improvviso e segreto che noi non potevamo sapere: credo che sia fondamentale costruire questo tipo di dialogo con i figli". Per la giovane, evitare l'effetto "shock" è stato il regalo più grande ricevuto dai suoi. Essere parte del processo le ha permesso di metabolizzare la nuova realtà senza subirla come un trauma: "Non è stato un fulmine a ciel sereno, sarebbe stato molto peggio. Ci hanno coinvolto con i modi e i toni giusti, permettendoci di prepararci. Siamo stati parte anche dell'organizzazione dell'assetto futuro della famiglia: ci stavamo semplicemente dividendo in due case, ma eravamo sempre un nucleo unico".

La fuga da Brescia: "A Milano sono solo Jolanda"

Renga ha poi confessato il peso della popolarità vissuta a Brescia, una città dove passare inosservata era impossibile: "I miei genitori sono molto amati, non era facile farsi i fatti propri". Da qui la scelta di trasferirsi a Milano, dove ha trovato finalmente l'anonimato e la libertà: "Lì non gliene frega niente a nessuno, ed è bellissimo".