Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Jolanda Renga parla della separazione dei genitori: “Ecco come mi hanno detto che si sarebbero lasciati”

A “La Volta Buona”, la figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini racconta la gestione esemplare della separazione tra i suoi genitori: “Sapevamo tutto, ci hanno coinvolti nel nuovo assetto della famiglia”.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Sara Leombruno
9 CONDIVISIONI
Immagine

Crescere sotto i riflettori non è mai facile, specialmente quando l'amore tra i propri genitori finisce in pasto alla cronaca rosa. Eppure, Jolanda Renga ha dimostrato una maturità fuori dal comune nel raccontare, ai microfoni di La Volta Buona, come Ambra Angiolini e Francesco Renga abbiano gestito la loro separazione. Una testimonianza che arriva in un momento speciale: proprio mentre il padre si prepara a salire sul palco di Sanremo 2026 per l'ennesima sfida della sua carriera.

"Nessun segreto, i bambini capiscono tutto"

Il segreto della serenità di Jolanda Renga risiede nell'onestà cristallina che i genitori hanno avuto nei suoi confronti e in quelli del fratello Leonardo. Nessuna bugia "a fin di bene", ma una condivisione del cambiamento in atto: "I bambini si accorgono un po' di tutto, i miei genitori sono stati molto bravi a spiegare esattamente quello che stava succedendo. Non c'è stato niente di improvviso e segreto che noi non potevamo sapere: credo che sia fondamentale costruire questo tipo di dialogo con i figli". Per la giovane, evitare l'effetto "shock" è stato il regalo più grande ricevuto dai suoi. Essere parte del processo le ha permesso di metabolizzare la nuova realtà senza subirla come un trauma: "Non è stato un fulmine a ciel sereno, sarebbe stato molto peggio. Ci hanno coinvolto con i modi e i toni giusti, permettendoci di prepararci. Siamo stati parte anche dell'organizzazione dell'assetto futuro della famiglia: ci stavamo semplicemente dividendo in due case, ma eravamo sempre un nucleo unico".

La fuga da Brescia: "A Milano sono solo Jolanda"

Renga ha poi confessato il peso della popolarità vissuta a Brescia, una città dove passare inosservata era impossibile: "I miei genitori sono molto amati, non era facile farsi i fatti propri". Da qui la scelta di trasferirsi a Milano, dove ha trovato finalmente l'anonimato e la libertà: "Lì non gliene frega niente a nessuno, ed è bellissimo".

Programmi TV
9 CONDIVISIONI
Immagine
Sanremo 2026, la conferenza stampa: Conti in lacrime per Baudo, l'invasione di Fiorello
Conti su Meloni: "Se vuole venire può comprare il biglietto. Obbligato su Pucci? Fantascienza"
Fiorello chiama Conti in diretta durante la conferenza: "Fai il co-conduttore de La Pennicanza"
Fedez: "L'anno scorso tutto mi sfuggiva di mano, ma senza quel periodo buio non sarei potuto tornare qui"
Giorgia Cardinaletti co-conduttrice della finale, l’invito di Carlo Conti in diretta al Tg1
Rula Jebreal: "Odio contro Pucci? A Sanremo Meloni voleva impedirmi di parlare, vuole solo distrazione di massa"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views