Tredici Pietro debutta al Festival con i gioielli a catena da quasi 20mila euro

Tra i big in gara di Sanremo 2026 c’è Tredici Pietro, il figlio di Gianni Morandi che presenta l’inedito Uomo che cade. Chi ha firmato e quanto valgono i gioielli che ha indossato nella prima serata?

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi, 24 febbraio 2026, è partita la 76esima edizione del Festival di Sanremo e fino al prossimo sabato i big in gara si sfideranno tra inediti e duetti. Tra loro ci sono diversi "nuovi arrivati", ovvero degli artisti alla loro prima esperienza all'Ariston, che non possono fare a meno di affrontarla con emozione e determinazione. È il caso di Tredici Pietro, alias Pietro Morandi, figlio di Gianni Morandi e della sua seconda moglie Anna Dan, che alla kermesse canora partecipa col brano Uomo che cade. Cosa ha indossato per la prima serata e chi ha firmato i suoi preziosi gioielli?

I gioielli di Tredici Pietro a Sanremo 2026

La prima esibizione di Tredici Pietro a Sanremo si è fatta decisamente notare, visti i problemi tecnici che si sono verificati all'inizio del live. Come se non bastasse, il figlio di Gianni Morandi ha indossato alcuni gioielli super preziosi, gli stessi che lo scorso anno finirono al centro delle polemiche con Tony Effe.

Tredici Pietro con bracciale di Tiffany&Co.

L'anello e il bracciale del cantante, infatti, fanno parte della collezione HardWear by Tiffany di Tiffany&Co., quella a catena ispirati al bracciale del 1962 conservato negli Archivi della Maison. Il bracciale è quello in oro giallo a maglie grandi da 15.500 euro, mentre l'anello è il Micro Link in oro giallo da 2.850 euro.

Leggi anche Svelate solo le prime cinque posizioni della classifica dopo la prima serata di Sanremo

Bracciale HardWear by Tiffany di Tiffany&Co.

Tredici Pietro col completo doppiopetto a Sanremo

Cosa dire, invece, del look di Tredici Pietro per il debutto al Festival? Niente fronzoli e dettagli audaci, ha optato per un completo classico ma dalle linee oversize, un modello total black con pantaloni ampi e giacca doppiopetto che ha abbinato a camicia bianca e cravatta dark. Non ha rinunciato agli occhiali da vista con la montatura nude, mentre per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti ricci e spettinati. Il dettaglio che non è passato inosservato? Pietro somiglia in modo impressionante a papà Gianni sia nell'aspetto che nei modi di fare.