Jolanda Renga, debutta in tv a Verissimo e omaggia Ambra con il top in stile ‘Non è la Rai’ La figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga si racconta per la prima volta in televisione con Silvia Toffanin: per l’occasione ha lasciato da parte i look casual e ha sfoggiato un candido blazer, ricercato e glamour.

A cura di Beatrice Manca

Il programma Verissimo è uno dei salotti televisivi più amati: la conduttrice Silvia Toffanin ha conquistato il pubblico televisivo con le sue interviste e con il suo garbo. Tra gli ospiti della puntata di sabato 21 gennaio c'è Jolanda Renga: la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga si racconta per la prima volta in televisione e per farlo ha scelto l'eleganza di un blazer bianco.

Jolanda Renga, la prima intervista è con il look candido

Jolanda Renga ha diciannove anni ed è la prima volta che è protagonista di un'intervista in tv. Pochi mesi fa si era sfogata sui social dopo i commenti sul suo aspetto, ora torna a parlare degli hater e del continuo confronto con la madre Ambra Angiolini. Per il debutto da Silvia Toffanin Jolanda Renga ha scelto un look semplice e raffinato: una giacca bianca a doppiopetto lasciata aperta su un crop top nero con orlo merlettato, una scelta che aggiunge un tocco di freschezza al look. Il top con la rosellina al centro è in perfetto stile anni Novanta: forse un omaggio ai look di Ambra ai tempi di Non è la Rai.

Jolanda Renga a Verissimo

Jolanda Renga cambia look con il tailleur bianco

Jolanda Renga ha fatto della semplicità il suo punto di forza: viso pulito, poco make up, capelli mossi castani che le sfiorano le spalle, illuminati da riflessi più chiari. Una bellezza mediterranea che ricorda molto quella dei genitori, e che Jolanda valorizza con look casual, come un'adolescente qualsiasi: crop top, pullover colorati, jeans e sneakers. Per l'intervista su Canale5 però Jolanda ha deciso di cambiare stile, sfoggiando un completo bianco sofisticato e glamour, coordinato alla manicure bianco latte. Il tocco finale? La collanina con un ciondolo rosso, un piccolo portafortuna per il suo debutto tv.