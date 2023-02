Melissa Satta presenta suo figlio a Verissimo: Maddox veste griffato per il debutto in tv Melissa Satta è stata ospite di Verissimo assieme al figlio Maddox Boateng. Si sono vestiti coordinati e il bimbo ha sfoggiato un bomber griffato.

A cura di Giusy Dente

Maddox Boateng ha fatto il suo debutto in tv. Il bimbo, 8 anni, è il figlio di Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. Il matrimonio tra la showgirl e il calciatore è finito nel 2020: ora lui si è risposato con Valentina Fradegrada mentre lei dopo la rottura con Mattia Rivetti sta frequentando il tennista Matteo Berrettini. I due sono i protagonisti del gossip del momento: sono stati avvistati insieme diverse volte e lui ha anche preso parte alla festa di compleanno della ex velina, che ha compiuto 37 anni. Ma per il momento, nessuna conferma ufficiale dai diretti interessati. Ospite di Verissimo, nemmeno con Silvia Toffanin si è sbilanciata di più a proposito della sua vita sentimentale. Grande protagonista della puntata è stato proprio il piccolo Maddox, che ha accompagnato sua madre negli studi televisivi per la prima volta.

Maddox Boateng sbarca in tv

Melissa Satta domenica è stata ospite di Verissimo assieme a suo figlio Maddox Boateng. Ai microfoni di Silvia Toffanin, la 37enne ha parlato un po' della sua vita sentimentale e lavorativa, ma ha lasciato molto spazio soprattutto al bambino. Ovviamente ha confidato di voler fare il calciatore da grande, anche se attualmente pratica diversi sport oltre al calcio: il muay thai e la boxe tailandese. "Lui è il vero principe di casa" ha detto l'ex velina.

Melissa Satta e Maddox con le camicie over

Per il debutto televisivo del figlio, Melissa Satta ha puntato su uno stile giovanile e fresco, un look casual coordinato a quello del bambino. La showgirl, sempre trendy e alla moda anche in vesti meno formali e glamour, ha scelto un outfit della stylist Samanta Pardini, firmato Ralph Lauren: T-shirt grigia, maxi camicia verde oliva, pantaloni bianchi, stivaletti neri col tacco. Verde oliva per i pantaloni del bimbo, abbinati a T-shirt grigia e camicia over di jeans, portata sbottonata.

Il bimbo ha completato il look con un capo griffato. Si tratta della giacca imbottita GCDS con banda logo ripetuto sul retro e sulle maniche, polsini a costine e cappuccio. Sul sito ufficiale del brand, ormai punto di riferimento dello streetwear per grandi e piccini, costa 359 euro.