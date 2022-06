Il matrimonio di Valentina Fradegrada e Boateng: vestito da sposa con maxi scollatura e lungo velo Valentina Fradegrada e Kevin Prince Boateng si sono detti sì, sia in una cerimonia tradizionale che in una nel Metaverso. Per la sposa, romantico abito bianco.

A cura di Giusy Dente

Foto: Francesco Frippa

Non hanno perso tempo, Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada. La relazione tra i due ha meno di un anno, ma forti del loro travolgente amore hanno deciso di convolare a nozze nel giro di pochi mesi. La coppia si è conosciuta ad agosto: il calciatore dell'Herta Berlino era reduce dalla fine del matrimonio con Melissa Satta, madre di suo figlio Maddox. A dicembre c’è stata la proposta: si è inginocchiato davanti alla campionessa italiana di arti marziali e l’ha chiesta in sposa. A distanza di 6 mesi da quel sì, c’è stato quello sull’altare (e sulla Luna).

Dove si sono sposati Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada

Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada si sono sposati a Radicondoli, sulle colline senesi. Proprio in Toscana hanno dato vita insieme a un’etichetta di vini, mettendosi in gioco come imprenditori. Ma non è tutto, hanno fatto molto di più: si sono detti sì anche nel Metaverso, perché il loro desiderio era quello di fare qualcosa di mai visto. Le loro infatti sono state le prime nozze nell'universo virtuale della realtà aumentata, in una location unica: la Luna! La cerimonia tradizionale ha visto un centinaio di invitati, a cui si sono aggiunti quelli che hanno partecipato online, compresi gli inseparabili amici a quattro zampe degli sposi. Al prezzo di 50 euro, sostenitori e follower hanno potuto acquistare il ticket per assistere allo scambio delle promesse, accedendo tramite un esclusivo NFT. Il matrimonio virtuale è stato celebrato dal wedding planner Enzo Miccio e il ricavato andrà in beneficenza.

Regalo originale e look tradizionale: i dettagli delle nozze

La sposa ha scelto un abito tradizionale: bianco e con scollatura profonda a V, maniche a tre quarti, fusciacca in vita e gonna a ruota. Immancabile il velo, con capelli raccolti in un piccolo chignon basso. Abito scuro invece per lo sposo. Come in ogni rito nuziale che si rispetti, anche il calciatore e l’influencer si sono scambiati le fedi. Ma ovviamente, hanno dato un tocco in più alle loro promesse nuziali, con qualcosa di decisamente originale e personale. Lo avevano già anticipato, l’uno ha donato all’altra una collana contenente una goccia del loro sangue: un modo per dare forma al loro legame speciale. A realizzarla un designer di New York: "Dirci Ti amo è troppo poco" avevano detto.