Ambra Angiolini festeggia il compleanno coi figli: spegne le candeline con la coroncina sulla testa Ambra Angiolini compie 46 anni. Ha spento le candeline sulla torta assieme ai figli Leonardo e Jolanda. È la regina della giornata (con tanto di corona).

A cura di Giusy Dente

C'è il numero 46, sulla torta di Ambra Angiolini. La conduttrice classe 1977 festeggia oggi il compleanno ed è stata sommersa di auguri sui social. È un volto amatissimo della televisione, dove si è imposta giovanissima con l'indimenticabile Non è la Rai. Da allora ha costruito una carriera diversificata, si è cimentata in tanti ruoli e attività diversi andando ben oltre la sola conduzione: è anche attrice per il cinema e il teatro, speaker, doppiatrice nonché scrittrice. Terminata l'avventura di giudice a X-Factor, presto i suoi fan avranno modo di ritrovarla sul palco del concerto del 1 Maggio, dove è già stata al timone nel 2022. La neo 44enne, consapevole dell'affetto di cui è circondata, ha voluto condividere con fan e follower un momento di intimità familiare: lo spegnimento delle candeline sulla torta di compleanno, assieme alle persone più importanti della sua vita.

Ambra Angiolini compie 46 anni

Festeggiamenti raccolti e casalinghi, per Ambra Angiolini, che ha celebrato i 46 anni assieme alle due persone che ama di più. Ha spento le candeline sulla torta in compagnia dei suoi due figli. "Le mie due sillabe VI-TA" ha scritto in riferimento a loro. L'attrice dal 2003 al 2015 è stata compagna del cantante Francesco Renga: nel 2004 è nata Jolanda e due anni più tardi Leonardo. Dal 2017 al 2021 è stata poi fidanzata con l'allenatore di calcio Massimiliano Allegri, una storia finita male, pare a causa di tradimenti da parte di lui.

La conduttrice solitamente non condivide sui social la sua vita privata, di cui ha molto rispetto. Predilige portare i fan e follower nel dietro le quinte dei progetti di lavoro, tra radio e tv. Stavolta ha fatto un'eccezione, mostrando il momento in cui coi figli ha spento le candeline sulla torta del compleanno. Le candeline sono a forma di numeri 4 e 6, sul tavolo della cucina ci sono dei palloncini rossi e vari festoni colorati con dei sacchetti, forse dei regali. La festeggiata indossa una maglietta nera con blazer color cammello e ha sulla testa una coroncina: è la regina della giornata.