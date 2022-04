Ambra Angiolini conduce il concerto Primo Maggio 2022, chi sono i cantanti e gli artisti sul palco Domenica 1 maggio dalle 15:30 va in onda su Rai 3, Radio 2 Rai Play il tradizionale Concertone in diretta da Piazza San Giovanni a Roma. Condotto da Ambra Angiolini, porterà sul palco 30 artisti da Marco Mengoni, Tommaso Paradiso, Fabrizio Moro, La Rappresentante di Lista e Rkomi.

A cura di Giulia Turco

Quest’anno torna il Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma, condotto da Ambra Angiolini. Con lo slogan “Al lavoro per la pace”, 30 artisti tra i quali Marco Mengoni, Max Pezzali, Fabrizio Moro, Tommaso Paradiso, La Rappresentante di Lista solo per citarne alcuni, saliranno sul palco dell’evento musicale che celebra la festa dei lavoratori, organizzato da Cgil, Cisl e Uil, che sarà possibile seguire in diretta tv dalle 15:30 alle 19 e dalle 20 alle 24 di domenica 1 maggio 2022 su Rai 3, Radio 2 e in streaming su Rai Play.

Marco Mengoni super ospite del Concertone del Primo Maggio 2022

La line-up degli artisti al concerto del 1 maggio a Roma

Sono 30 in totale gli artisti chiamati quest’anno ad alternarsi sul palco del Concertone, dopo due anni difficili a causa della pandemia. Tra i nomi più noti ecco chi ci sarà a Roma:

Marco Mengoni, Max Pezzali, Carmen Consoli, Ornella Vanoni, Fabrizio Moro, Tommaso Paradiso, Enrico Ruggeri.

Tra gli artisti emergenti ci saranno inoltre:

La rappresentante di lista, Ariete, Bresh, Caffellatte con Deddy, Bigmama, Uh, Mara Sattei, Angelina Mango.

Completano il cast infine:

Bandabardò con Cisco, Claver Gold, Clementino, Coez, Coma_Coese, Fasma, Le Vibrazioni, Luca Barbarossa con gli Extraliscio, Orchestraccia, Luché, Mace ft. Rkomi, Venerus, Gemitaiz, Colapesce, Joan Thiele, Mecna, Mobrici, Mr. Rain, Psicologi, Rancore, Rkomi, Robert Sincero, VV, Willie Peyote.

Rkomi ospite del Concertone del Primo Maggio 2022

Ambra Angiolini conduce il concerto a Piazza San Giovanni

Ambra Angiolini sarà alla conduzione del Concertone per il quinto anno consecutivo. Questa volta l'evento che celebra la Festa dei lavoratori 2022 avrà per slogan "Al lavoro per la pace", con un significato simbolico che richiama la difficile situazione in Ucraina: confrontarsi sul presente per un futuro con responsabilità e speranza.

Gli ospiti del concertone del primo maggio

Ospiti per la prima volta sul palco saranno gli artisti di Notre Dame de Paris, con una performance che celebrerò 20 anni di successi dello spettacolo musicato da Riccardo Cocciante. Inoltre, saranno ospiti internazionali i Go_A, gruppo ucraino che ha rappresentato il paese lo scorso anno all’Eurovision Song Contest. Ci saranno inoltre gli interventi di Barbascura X, Francesca Barra e Claudio Santamaria, Giovanna Botteri, Marco Paolini, Riccardo Iacona, Stefano Massini e Valerio Lundini.