Ambra Angiolini festeggia il compleanno a teatro col vestito azzurro di Oliva Denaro

A cura di Giusy Dente

Nata il 22 aprile 1977, Ambra Angiolini ha compiuto 48 anni e come ha testimoniato su Instagram, ha trascorso la serata facendo ciò che ama di più. L'attrice sta portando in giro per i teatri italiani uno spettacolo che sta riscuotendo un enorme successo dal titolo "Oliva Denaro". Nel giorno del compleanno, si è esibita al Teatro Parenti di Milano.

Ambra Angiolini a teatro è Oliva Denaro

Nessun party scatenato, niente festeggiamenti in grande stile: non si è visto nulla di tutto questo, in occasione dei 48 anni di Ambra Angiolini. Molto riservata sulla vita privata, l'attrice ha però condiviso con fan e follower un momento speciale, di questo 48esimo compleanno: l'abbraccio del suo pubblico, che le ha regalato un sonoro applauso al termine del suo spettacolo teatrale. Da mesi, infatti, la neo 48enne è sui palcoscenici di tutta Italia recitando nei panni di Oliva Denaro.

È una produzione produzione Agidi – Goldenart Production, con regia di Giorgio Gallione: lo show è basato sul romanzo omonimo di Viola Ardone (candidato al Premio Strega 2022). Il palco accoglie una storia potente e molto attuale: Oliva Denaro, infatti, si ispira alla reale vicenda di Franca Viola, ragazza siciliana entrata nella storia perché a metà degli anni ‘60 fece un gesto di portata epocale: appena 17enne fu la prima, dopo aver subito violenza, a rifiutare il cosiddetto matrimonio riparatore, che nel Paese era ancora la norma.

Nel 1981, sedici anni dopo il rapimento di Franca Viola, la legge 442 del 5 agosto abrogò sia il matrimonio riparatore che il delitto d'onore. Solo nel 1996, invece, lo stupro è passato da reato contro la morale a reato contro la persona. Il gesto di Franca Viola è stato la spinta che ha traghettato l'Italia verso il cambiamento: dicendo no alla sottomissione e al ricatto, è diventata il simbolo dell'emancipazione delle donne italiane, della loro libertà. La sua storia è più attuale che mai.

Il vestito azzurro sul palco

Nella serata del suo compleanno, dunque, Ambra Angiolini ha vestito ancora una volta i panni di Oliva Denaro. In scena, l'attrice si muove in una scenografia essenziale, come lo è il suo vestito di scena. Per tutto lo spettacolo indossa, infatti, un abito azzurro semplice, coi capelli acconciati in una lunga treccia. Non serve aggiungere altro quando ci sono una storia così forte e un'interpretazione così intensa. L'azzurro è il tenue colore della calma, della pace, dell'armonia: evoca la libertà, la serenità e dunque vuole rappresentare proprio il messaggio profondo della vicenda.

Ambra Angiolini al Teatro Franco Parenti di Milano al termine dello spettacolo