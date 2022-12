Ambra Angiolini ha un nuovo tatuaggio: il significato del disegno sul braccio Il nuovo tatuaggio di Ambra Angiolini è un inno al coraggio e ai sentimenti veri: “Per chi nella vita ci si tuffa, sempre col cuore tra le mani”.

A cura di Giusy Dente

Ambra Angolini ci ha preso gusto, si è fatta contagiare dalla passione per i tatuaggi! A distanza di poco più di un anno, è tornata nello studio di una tatuatrice per imprimere sulla pelle un disegno significativo. È un messaggio speciale per lei e ha deciso di portarlo sempre con sé, ben visibile sul braccio.

Il primo tatuaggio di Ambra Angiolini

A distanza di pochi giorni dalla fine della relazione con Massimiliano Allegri, Ambra Angiolini si è lanciata in qualcosa di mai fatto prima. Convinta dalla figlia Jolanda, ha accettato l'idea di un tatuaggio di coppia! Le due a ottobre 2021 si sono recate da un'artista per due tatuaggi coordinati: la loro particolarità sta nel fatto che sono complementari, il disegno risulta visibile nella sua interessa solo quando i due tattoo si mettono vicini, l'uno accanto all'altro.

in foto: il tattoo di Ambra Angiolini e Jolanda Renga

Madre e figlia con questo gesto hanno confermato l'indissolubilità del loro legame, quanto entrambe siano devote alla famiglia, che rappresenta il loro porto sicuro, l'ancora di salvezza, il "per sempre". Mentre la figlia dell'attrice ha scelto il viso di una donna che soffia visto di profilo, Ambra ha scelto un dente di leone che perde i suoi soffioni.

Leggi anche Il nuovo long bob con frangia di Ambra Angiolini

Il significato del nuovo tattoo di Ambra

L'attrice è tornata dalla stessa artista dell'anno scorso, la tatuatrice di fama internazionale Anna Neudecker dello studio Casa bigotta. Il suo è uno stile di disegno inconfondibile, animato da personaggi unici. "La tuffatrice" è uno dei suoi tattoo più famosi e rappresenta il coraggio di tuffarsi, un tuffo che metaforicamente è l'immersione nella vita, il rimettersi in gioco nonostante le avversità.

in foto: il nuovo tatuaggio di Ambra

Ambra ha scelto qualcosa di simile, da imprimere sul braccio. Il disegno ha come protagonista una donna nuda, coi capelli sciolti, intenta a tuffarsi. "Per chi nella vita ci si tuffa, sempre col cuore tra le mani" ha scritto l'attrice, condividendo con fan e follower il risultato finale. Il tatuaggio è un inno al coraggio e ai sentimenti veri.