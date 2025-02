video suggerito

Conferenza stampa Sanremo, le news sulla serata finale: Conti con Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan La conferenza stampa di presentazione del quinto appuntamento con il Festival di sabato 15 febbraio 2025. Al fianco di Carlo Conti, i co-conduttori saranno Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi. Questa sera verrà svelato il nome dell’artista vincitore di Sanremo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

La conferenza stampa di presentazione della serata finale del Festival di Sanremo di sabato 15 febbraio 2025: stasera verrà svelato l'artista vincitore della 75esima edizione della kermesse canora. Carlo Conti sarà affiancato nella conduzione da Alessandro Cattelan (che in questi giorni è stato impegnato con il DopoFestival) e Alessia Marcuzzi. La serata partirà con il l'esibizione del dj e producer Gabry Ponte, che porterà sul palco il jingle ufficiale della manifestazione: Tutta l'Italia.

Marcello Ciannamea: "Il 70.8% di share per la quarta serata del Festival, miglior risultato della storia"

Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time, apre la conferenza commentando i dati di ascolto della quarta serata di Sanremo: "Questi numeri decretano un successo che sta stupendo tutti, sia per i numeri che per la qualità. Il 70,8% di share è il miglior risultato in assoluto del Festival nella storia da quando esiste l'Auditel. Miglior risultato in termini di ascolti dal 1997". E ancora: "È un Festival giovane, il pubblico giovane ha un grande peso sullo share".

Dove vedere la conferenza stampa di Sanremo in tv e streaming

È possibile seguire la conferenza stampa del Festival di Sanremo sul sito di Raiplay, che ogni giorno darà appuntamento per le conferenze del mattino alle ore 12.00 circa.

Sanremo 2025, la conferenza stampa con Carlo Conti: Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi co-conduttori

Grande attesa per la quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2025. L'appuntamento finale con la kermesse canora si aprirà con la prima classifica generale. Le esibizioni dei 29 artisti in gara saranno votate dalla giuria della sala stampa, tv e web, giuria delle radio e dal pubblico a casa tramite televoto. Ospiti di questa sera: il centrocampista 22enne Edoardo Bove, l'attrice Vanessa Scalera e i Planet Funk in collegamento dalla Costa Toscana. Sul palco dell'Ariston anche Antonello Venditti, che riceverà il Premio alla Carriera, e Alberto Angela. Tedua canterà dal Suzuki Stage in Piazza Colombo.