video suggerito

Ironizzano sul caso Roccaraso al Dopofestival, Rocco Hunt: “Rimasto spiazzato, non ho avuto voglia di ridere” Con una story pubblicata su Instagram, Rocco Hunt si è espresso sul siparietto ironico andato in onda al Dopofestival sul caso Roccaraso. L’artista, che era apparso evidentemente imbarazzato da quanto stava accadendo, si è sfogato con i fan: “Anche io molte volte gioco con i luoghi comuni ma ieri non ho avuto voglia di ridere”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo aver cantato Mille Volte Ancora nella seconda serata del Festival di Sanremo, Rocco Hunt è stato ospite al Dopofestival, condotto da Alessandro Cattelan. Durante la trasmissione, il conduttore ha scherzato sul tema dell'overtourism a Roccaraso, ma l'artista salernitano non ha apprezzato particolarmente il momento. In un post su Instagram, infatti, ha espresso il suo disappunto, spiegando di essersi sentito spiazzato da un'ironia che, pur intenzionata a divertire, non gli è sembrata tale.

L'esibizione al Dopofestival sul caso Roccaraso

"Mi ricordo montagne bianche, ma il Trentino è così distante che da Napoli ci vuole un giorno, mille euro andata e ritorno. Poi un giorno un tiktok di Rita ha dato un senso alla mia vita, io che ho visto sempre e solo il mare, finalmente potrò sciare". Questi alcuni dei versi suonati da una band nel corso del Dopofestival. Il curioso siparietto vedeva evidentemente contrapposta la reazione di Rocco Hunt, evidentemente imbarazzato dal modo con cui si stava ironizzando su quello che si è trasformato in un vero e proprio caso mediatico, e quella del conduttore Alessandro Cattelan, che è apparso invece divertito da quanto stava accadendo.

La reazione di Rocco Hunt

Con un post su Instagra, l'artista ha detto la sua su quanto accaduto: "Ragazzi molti mi avete chiesto il perchè di questa espressione. Vi volevo tranquillizzare: sto vivendo questo Festival alla grande… Però devo ammettere che sono rimasto spiazzato", le parole. Rocco Hunt ha poi aggiunto: "Anche io molte volte gioco con i luoghi comuni ma ieri non ho avuto voglia di ridere. State sereni, sono carico, domani ci aspetta una grande serata insieme al mio amico Clementino. Spaccam' tutt' cose!".