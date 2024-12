video suggerito

Sanremo fuori da Sanremo: il piano B della Rai è portare il Festival in giro per le altre città La sentenza del Tar della Liguria che impone al Comune di Sanremo di mettere a gara il marchio “Festival della canzone italiana” scuote le fondamenta di uno degli eventi più iconici del panorama culturale italiano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

La sentenza del Tar della Liguria che impone al Comune di Sanremo di mettere a gara il marchio "Festival della canzone italiana" scuote le fondamenta di uno degli eventi più iconici del panorama culturale italiano. Per la Rai, secondo i retroscena delle ultime ore, sarebbe pronto il contrattacco: in prima linea, il ricorso al Consiglio di Stato. Poi, col bando all'orizzonte, la partecipazione sarebbe comunque confermata auspicando che la propria identità storica possa rappresentare un valore aggiunto. Il piano B sarebbe portare Sanremo fuori da Sanremo. Un paradosso che apre a più di una perplessità: davvero Sanremo senza la Rai potrebbe sopravvivere nella sua essenza?

La questione del marchio

La verità è che la Rai fuori da Sanremo porterebbe un'altra società che acquisterebbe i diritti a ragionare in economia, puntando su zone più vantaggiose sul piano economico. Su Fanpage.it, il punto di vista di Andrea Parrella chiarisce l’importanza simbolica e culturale del Festival: spostarlo o separarlo dalla Rai equivarrebbe a smantellare una tradizione che rappresenta un potentissimo collante sociale per l’Italia. Il Festival di Sanremo non è solo un evento musicale, ma un rito laico che compatta il Paese, pur nella sua polarizzante spettacolarità.

Sanremo lo dimostra ogni anno, attrattore di polemiche, critiche, entusiasmi, calamita e calamità a seconda del posizionamento che si intenda prendere sul tema, è in grado di fermare un paese per settimane, alcuni giorni in particolare.

Le ipotesi

Una magia non replicabile, insomma. Ma la sentenza del Tar solleva quindi una questione più profonda: non si tratta solo di marchi o diritti, ma di preservare un patrimonio culturale unico, che nessun’altra rete o città potrebbe far proprio senza comprometterne l’anima. Cosa succederà? Dove si farà Sanremo senza la Rai? Le ipotesi sono ovviamente quelle di un passaggio ai competitor: Mediaset, tra tutte, che sognerebbe da tempo di strappare l'evento nazional-popolare per eccellenza e portarlo sul tasto 5 del telecomando. La suggestione Warner, invece, riporterebbe il Festival tra le braccia di Amadeus mentre Sky avrebbe il suo upgrade a X Factor.