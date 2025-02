video suggerito

Sanremo 2025, la conferenza stampa in diretta con Carlo Conti, Gerry Scotti e Antonella Clerici La conferenza stampa del Festival di Sanremo 2025 in diretta su Fanpage.it. In collegamento, dalla sala stampa del Festival, Carlo Conti, Antonella Clerici e Gerry Scotti, i co- conduttori della prima serata. È possibile seguirla sul sito di Raiplay, che ogni giorno darà appuntamento per le conferenze del mattino alle ore 12.00 circa. Oggi è prevista quella di apertura alle 12.15.

La prima conferenza stampa del Festival di Sanremo 2025 in diretta su Fanpage.it. In collegamento, dalla Sala Stampa Ariston Roof, con il direttore artistico Carlo Conti, Antonella Clerici e Gerry Scotti, i co- conduttori della prima serata. Intervengono: Alessandro Mager – Sindaco Comune di Sanremo; Marcello Ciannamea – Direttore Intrattenimento Prime Time; Claudio Fasulo – Vicedirettore Intrattenimento Prime Time; Alessandro Sindoni – Assessore al Turismo, Manifestazioni e Sport; Modera: Fabrizio Casinelli – Direttore Ufficio Stampa Rai.

Carlo Conti:

Il direttore artistico di Sanremo 2025, Carlo Conti, apre così la prima conferenza stampa: "Siete molti di più e mi piacerebbe ricordare Ernesto Assante che ci ha lasciati. Volevo ringraziare tutti gli sponsor e la città di Sanremo, che in questi giorni mi ha regalato giorni di sole per ravvivare il mio colorito".

Gli ospiti della prima serata di Sanremo 2025

Grande ospite di apertura sarà Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, poi la cantante israeliana Noa e l’artista palestinese Mira Awad per un momento dedicato alla pace. Si esibiranno tutti i 29 i cantanti in gara per la prima volta e il pubblico sentirà i brani inediti. Per quanto riguarda il voto, potrà esprimerlo solamente la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web.

Dove vedere la conferenza stampa di Sanremo in tv e streaming

È possibile seguire la conferenza stampa del Festival di Sanremo sul sito di Raiplay, che ogni giorno darà appuntamento per le conferenze del mattino alle ore 12.00 circa. Oggi è prevista quella di apertura alle 12.15.