È morto Ernesto Assante, giornalista e firma storica della critica musicale È morto nella giornata di oggi il giornalista Ernesto Assante. Era nato a Napoli nel 1958 ed era una storica firma del quotidiano La Repubblica sin dal 1979. Lo annunciano Riccardo Luna su La Repubblica e Rockol.

È morto nella giornata di oggi il giornalista Ernesto Assante. Era nato a Napoli nel 1958 ed era una storica firma del quotidiano La Repubblica sin dal 1979. Noto per il sodalizio con Gino Castaldo, altra riconosciuta firma del mondo musicale, insieme condussero e idearono WebNotte, format musicale di Repubblica.it. Il giornalista e autore se ne va in seguito a complicazioni dopo un ictus. Lo annunciano Riccardo Luna su La Repubblica e Rockol.

La carriera

Nel 1977 comincia la sua attività giornalistica con il Quotidiano dei lavoratori, poi collabora a Il Manifesto e dal 1979 passerà a La Repubblica come critico musicale e poi caporedattore. Ha diretto McLink e Kataweb. È stato un collaboratore dell'Enciclopedia Italiana Treccani per la musica popolare. Ha collaborato con Epoca, L'Espresso, Rolling Stone. Con Gino Castaldo ha scritto libri di critica musicale e tenuto le famose "Lezioni di rock. Viaggio al centro della musica", approfondendo le icone del rock. Sempre con Gino Castaldo ha condotto dal 2010 al 2017 Playlist su Radio Capital.

La carriera in televisione

Ernesto Assante è stato consulente per Domenica In nella stagione 1982. Negli anni successivi, è stato consulente dell'Orecchiocchio, programma musicale condotto da Claudio De Tommasi e poi da Fabio Fazio, È stato autore di BeatClub su Rai3 e consulente di Doc di Renzo Arbore e Ieri Goggi e Domani con Loretta Goggi. Nel 1988 è stato autore a Notte Rock per Rai1, programma storico proseguito fino al 1994. Sono quelli gli anni dei grandi speciali per Rai1 dedicati ai più grandi del rock'n roll, da B.B. King a James Brown, da Tom Waits a David Byrne. Negli stessi anni è autore di Sanremo Rock. È stato autore del Cantagiro nel 1993 e autore della prima edizione del Pavarotti & Friends nel 1992. Più di recente, è stato autore di Una storia da cantare, condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero, in prima serata il sabato su RaiUno e nel 2022 è autore di Ci vuole un fiore, condotto da Francesco Gabbani e Francesca Fialdini, in prima serata su RaiUno.