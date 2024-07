video suggerito

È morto Massimo Brunetti, musicista e storico tastierista dei Camaleonti Livio Macchia ha annunciato la morte di Massimo Brunetti, storico tastierista della band Camaleonti. Aveva 67 anni.

A cura di Gaia Martino

Credits Livio Macchia Facebook

È morto Massimo Brunetti, musicista pescarese e storico tastierista dei Camaleonti, gruppo musicale italiano nato negli anni sessanta. La notizia arriva da Livio Macchia, bassista della band, che ha salutato il suo caro amico e collega invitandolo a raggiungere Tonino Cripezzi e Paolo De Ceglie, ex componenti della band, anche loro passati a miglior vita nel 2004 e nel 2022. Massimo Brunetti aveva 67 anni e lascia un profondo vuoto nel cuore delle persone che lo seguivano e che lo conoscevano.

L'annuncio della morte e l'addio sui social

"Ciao Max. Anche tu hai voluto chiudere la porta al Mondo. Sei andato a trovare Tonino e Paolo per riformare il gruppo??? Ciao amico e collega Massimo Brunetti. Ci mancherai. Fai buon Viaggio": con queste parole condivise su Facebook, Livio Macchia ha annunciato la morte di Massimo Brunetti, suo collega e caro amico, tastierista dei Camaleonti.

Il musicista aveva 69 anni ed è venuto a mancare nella sua abitazione di Pescara, si legge su PescaraToday. Sono tanti i messaggi e gli omaggi pubblicati in queste ore per il musicista, morto dopo Paolo De Ceglie, batterista della band, e Tonino Cripezzi, cantante e fondatore della band venuto a mancare due anni fa a seguito di un malore che lo ha colpito nel sonno. A loro, infatti, ha fatto riferimento Livio Macchia nel suo post di addio al collega. La camera ardente per Massimo Brunetti è stata allestita nell'ospedale di Pescara, mentre il funerale è programmato lunedì 22 luglio alle ore 17 nella chiesa Ss Angeli Custodi sempre a Pescara. "Pescara ha perso un musicista di inestimabile valore, io ho perso un amico. Ciao Max, buon viaggio amico mio" ha scritto Amedeo Giuliani su Facebook nel suo ricordo. Non sono state chiarite le cause della morte, Rete8.it fa sapere che potrebbe essere stato colpito da un infarto.