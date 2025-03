video suggerito

È morto Giampaolo "Pape" Gurioli, storico tastierista di Jovanotti e creatore di 50 Special dei Lunapop Per anni ha legato il suo nome a Jovanotti, accompagnandolo in tour, ha suonato con Giorgia, Laura Pausini ed è stato arrangiatore del brano 50 Special dei Lunapop.

È morto Giampaolo "Pape" Gurioli. Per anni ha legato il suo nome a Jovanotti, accompagnandolo in tour, ha suonato con Giorgia, Laura Pausini ed è stato arrangiatore del brano 50 Special dei Lunapop. Nato a Marradi, in provincia di provincia di Firenze, viveva da tempo a Faenza. Il quotidiano locale Il Filo – Idee e notizie dal Mugello ricorda che "un paio di anni fa aveva avuto gravissimi problemi di salute, ma era riuscito a risolverli, avendo anche con un’esperienza di pre-morte, che aveva voluto raccontare pubblicamente".

Il cordoglio

Massimo Isola, sindaco di Faenza, ricorda così Giampaolo "Pape" Gurioli: "Pape Gurioli è stato un musicista di immenso talento, un innovatore capace di esplorare nuovi orizzonti sonori con creatività e passione. La sua arte ha lasciato un segno indelebile, non solo nella nostra città, ma anche nel mondo musicale a livello nazionale e internazionale. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per tutta la comunità musicale ma anche faentina. Legato profondamente a Faenza, anche per il concorso canoro Il Pavone d’Oro per il quale presiedeva la giuria, Pape non è stato solo un grande interprete, ma anche un operatore culturale di primo livello, capace di coinvolgere e ispirare con il suo spirito libero e visionario”. Leggiamo ancora che il tastierista si stava rimettendo e stava preparando, insieme ad altri musicisti locali, un evento musicale nel borgo.

Anche il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti, ha ricordato l'artista: "La nostra comunità piange la scomparsa di un musicista di fama internazionale. La sua carriera è stata caratterizzata da collaborazioni con artisti di calibro. Gurioli è stato un esempio di talento e dedizione alla musica. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità. Per la mia generazione era ‘Pape di Marradi, quello che suona con Jovanotti!".