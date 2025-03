video suggerito

Morto il professore Federico Sanguineti, figlio del poeta Edoardo: era uno dei Dantisti italiani più noti È morto il professore Federico Sanguineti, insegnante all’Università di Salerno, figura di spicco negli studi italianistici e nella filologia dantesca. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Federico Sanguineti

È morto a 69 anni il professore Federico Sanguineti, figlio del poeta Edoardo Sanguineti, e insegnante di Filologia dantesca all’Università degli Studi di Salerno. Il professore ha curato, tra le altre cose Dantis Alagherii Comedia nel 2001 e nel 2020 "Inferno. Edizione critica alla luce del più antico codice di sicura fiorentinità" (Laurenziano Pluteo XL 12). La conferma arriva anche dall'Università salernitana che ha dedicato al professore torinese un messaggio di cordoglio: "Il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Salerno si unisce con profonda tristezza al cordoglio per la scomparsa del professor Federico Sanguineti, intellettuale di grande valore e figura di spicco negli studi italianistici e nella filologia dantesca".

Il cordoglio del Sindaco di Salerno per la morte di Sanguineti

A esprimere cordoglio per la morte del professore anche il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che in un anota ha scritto: "Esprimo il cordoglio mio personale e della Civica Amministrazione per la morte di Federico Sanguineti. Ci lascia un intellettuale di alto profilo culturale e civile. Sanguineti nei molteplici campi della didattica, della ricerca, della creatività ha sempre saputo fondere originalità creativa, rigore scientifico, profonda umanità. Ai familiari ed amici, colleghi ed allievi un abbraccio di solidale condivisione di questo dolore con profonda gratitudine per quanto egli lascia alla nostra comunità".

Chi era Federico Sanguineti

Federico Sanguineti è stato "Professore ordinario fino al 2023, ha dedicato la sua carriera all’insegnamento e alla ricerca, offrendo contributi significativi con studi critici sulla Commedia, lavori su Manzoni, sul Rinascimento e sulla riscoperta e valorizzazione della presenza di autrici nel canone della letteratura italiana – come continua la nota del Dipartimento di Studi umanistici -. Lo si ricorda con affetto e stima, certi che il suo magistero culturale continuerà a vivere attraverso il nostro impegno e di chi ha studiato sotto la sua guida". Fra le pubblicazioni più recenti: "Le parolacce di Dante Alighieri", con l'introduzione di Moni Ovadia (2021), "Paradiso con Dante e con Beatrice", assieme a Sara Alzetta e Moni Ovadia e con Haim Fabrizio Cipriani (2021), e "Temi svolti di storia letteraria ad uso di docenti e di discenti" (2022).