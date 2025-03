Sparano al rapper Sauce Walka, morto un uomo che era con lui

video suggerito

A cura di Redazione Music

Il rapper americano Sauce Walka è stato colpito da colpi d'arma da fuoco sabato scorso a Memphis in pieno giorno ma adesso sta meglio. Il cantante trentaquattrenne, infatti, è stato colpito alle gambe mentre era all'esterno di un hotel, stando a quanto hanno ricostruito le forze dell'ordine: a sparare sarebbero state alcune persone che, stando a quanto riporta TMZ, la cui auto si sarebbe fermata vicino all'uomo e dal suo interno avrebbero cominciato a fare fuoco. Il rapper per adesso è in ospedale e non è in pericolo di vita, stando alle ultime notizie, riportate anche da Billboard, Walka dovrebbe riprendersi e guarire completamente: "Se non fosse stato per Dio mio figlio sarebbe morto" ha commentato il padre.

Non è la prima volta che avvengono sparatorie tra i rapper, e talvolta è capitato che i cantanti abbiano ance perso la vita: e se Walka sta bene e si riprenderà, purtroppo una persona che era presente al suo fianco è stata colpita ed è morto a causa delle ferite riportate. L'uomo dovrebbe essere l'artista Sayso P, come pare confermato dalla condivisione di una notizia della sua morte da parte proprio di Walka. Le forze dell'ordine pensano che il rapper e l'amico fossero esattamente l'obiettivo delle quattro persone presenti nell'auto bianca che la Polizia sta ancora cercando di identificare. A spiegare la dinamica di quello che è successo è stata proprio la Polizia di Memphis che in una conferenza stampa hanno raccontato l'accaduto.

La Polizia, quindi, ha confermato che l'attacco non sia stato casuale: "Sembra trattarsi di un incidente con sparatoria mirata – ha affermato un rappresentante della polizia di Memphis, secondo l'Houston Chronicle -. Le vittime erano fuori vicino a un veicolo. Il veicolo sospetto si è fermato. Diverse persone sono scese dal veicolo, hanno sparato senza intavolare alcuna conversazione, sono risalite nel veicolo bianco e sono fuggite". Sauce ha cominciato la propria carriera nel 2007 collaborando con altri rapper di Houston come Bun B, Lil' Keke, Slim Thug e Travis Scott, ricorda sempre Billboard che ricorda come non sia la prima volta che resta coinvolto in un incidente del genere. Per la Polizia Walka farebbe parte di una gang, ma il rapper ha negato le accuse, mentre nel 2023 il rapper sarebbe stato arrestato dopo aver condotto la polizia di Houston in un inseguimento in auto che si è concluso con un incidente.