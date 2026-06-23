Non riesce a governare il parapendio e si schianta al suolo: morto 30enne a Malcesine

Un uomo di 30 anni è morto dopo essere precipitato col parapendio nella zona del Monte Baldo, a Malcesine (Verona): il pilota non è più riuscito a governarlo e si è schiantato al suolo, indagini in corso.

Immagine di repertorio.

Tragedia nel Veronese: un uomo di 30 anni, di cui non è ancora stata diffusa l'identità, è morto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 23 giugno, dopo essere precipitato con il parapendio a Malcesine.

L'incidente, da quanto si è appreso, è avvenuto subito dopo il decollo dall'area sul Monte Baldo: il pilota non è più riuscito a governare il parapendio e si è schiantato al suolo. Quando sul posto sono arrivati i sanitari del Suem 118 il l'uomo, che non è stato ancora identificato, era già in arresto cardiaco e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo.

Il corpo è stato recuperato dal Soccorso Alpini e trasportato in elicottero all'ospedale di Malcesine, ma per lui non c'è stato nulla da fare. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri.

In aggiornamento.