È morto Jerry Miller, storico chitarrista dei Moby Grape È morto all’età di 81 anni, il chitarrista Jerry Miller, faceva parte di uno dei gruppi americani più noti degli Anni Sessanta, ovvero i Moby Grape. Ha suonato con diversi artisti, tra cui anche Eric Clapton. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ilaria Costabile

Si è spento all'età di 81 anni Jerry Miller, il chitarrista dei Moby Grape, uno dei gruppi americani più noti della cosiddetta Summer of Love, distintosi per uno stile piuttosto riconoscibile tra rock, blues e pop country. A darne notizia è il giornalista Eric Brenner che scrive: "Con la tristezza nel cuore mi è stato chiesto di comunicarvi che Jerry Miller è mancato questa mattina alle ore 11. Vi prego di rispettare Jo e di darle un po’ di tempo per superare questa tragedia". La scomparsa è avvenuta a Tacoma, sua città natale non troppo distante da Washington, dove era tornato nel 1995. Nel 2009 a seguito di un'inondazione aveva perso molti dei suoi averi, ma riuscì a salvare il suo cane, un ampli e la sua chitarra preferita, la Gibson L-5 CES che chiamava Beulah.

Gli inizi della carriera

Miller bazzicava la zona di Seattle, negli anni in cui la frequentavano anche Jimi Henderix e Larry Coryell con cui, di fatto, ha condiviso non poche scorribande musicali. All'inizio della sua carriera è stato membro dei Franctis, autori di alcuni brani che avevano avuto un certo riscontro soprattutto nelle zone limitrofe alla città in cui ha iniziato a suonare. Il suo nome compare anche nelle prime versioni del brano I Fought the Law di Bobby Fuller. Dopodiché inizia la sua carriera con i Moby Grape una volta trasferitosi a San Francisco. Lì, infatti, c'era un certo fermento dal punto di vista artistico, che gli ha permesso di sviluppare al meglio le sue doti da chitarrista. Con il gruppo ha suonato, infatti, come chitarrista solista in diversi album, si ricordano il primo Moby Grape, quello di Hey Granma e 8:05 di cui è co-autore con Don Stevenson, che era stato anche lui uno dei membri dei Frantics.

Il successo con i Moby Grape e altri artisti

I Moby Grape erano un vero e proprio punto di riferimento della Summer of Love e negli Anni Sessanta hanno avuto un certo successo, suonando al Festival di Monterey, sebbene non abbiano preso parte alle riprese che si hanno di quell'evento, perché sembra che all'epoca, per comparire, avanzarono una richiesta economica a dir poco esorbitante. La loro attività musicale si concentra principalmente tra l'album Moby Grape del 1967 e 20 Granite Creek del 1971. La band si è sciolta e riformata in più occasioni, soprattutto quando uno dei fondatori, Skip Spence, fu allontanato per problemi di droga e salute mentale. Nel frattempo, Miller ha suonato anche coi Rhythm Dukes di Bill Champlin e altri artisti piuttosto noti, che hanno apprezzato il suo modo di suonare come Robert Plant, che considera i Moby Grace determinanti per la musica dei Led Zeppelin, di Stephen Stills e di Eric Clapton.