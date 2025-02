video suggerito

Masini fa chiarezza sulla cover di Bella stronza con Fedez a Sanremo 2025: "Nessuna frase sarà modificata" Marco Masini, dopo avere letto notizie inesatte sul duetto con Fedez, è intervenuto per fare chiarezza: "Abbiamo unito parti del testo originale con le nuove strofe scritte da Fedez per l'occasione. Ne è nato un racconto totalmente nuovo".

A cura di Daniela Seclì

Si è creata una certa confusione sul duetto di Marco Masini e Fedez al Festival di Sanremo 2025. I due artisti intoneranno il brano Bella stronza. Carlo Conti ha assicurato che assisteremo a "una versione nuova", "adattata ai tempi". Probabilmente le sue parole sono state fraintese, perché in molti hanno pensato che il testo originale sarebbe stato modificato tagliando i passaggi più controversi. Marco Masini è intervenuto per fare chiarezza.

Marco Masini fa chiarezza sul duetto con Fedez e la canzone Bella stronza

Marco Masini, dopo aver assistito al dibattito che si è scatenato dopo l'annuncio del duetto con Fedez sul brano Bella stronza, ha deciso di intervenire e fare chiarezza. In una storia pubblicata su Instagram, l'artista ha precisato che tutto ciò che si sta dicendo in questi giorni non corrisponderebbe al vero:

La cover di "Bella Stronza" che io e Federico porteremo sul palco dell'Ariston venerdì non sarà nulla di tutto ciò che sto leggendo sui media: nessuna frase, nessuna parola della canzone è stata modificata. Abbiamo semplicemente unito parti del testo originale con le nuove strofe scritte da Federico per l'occasione. Ne è nato un racconto totalmente nuovo, del quale in tanti stanno parlando senza averlo neanche ascoltato.

Cosa ha detto Carlo Conti sulla cover di Bella stronza

Carlo Conti, in collegamento con il programma Cinque Minuti di Bruno Vespa, ha commentato la cover della canzone di Marco Masini e ha dichiarato: "Dovete ascoltarlo perché sarà una versione 2.0, una versione nuova di quel brano di Marco Masini. Sarà adattata ai tempi". Parole che hanno fatto erroneamente pensare a una modifica del testo originale del brano. Non resta che attendere la serata delle cover del Festival di Sanremo 2025 per ascoltare il nuovo racconto nato dal duetto tra Fedez e Marco Masini.