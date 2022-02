Mahmood, il significato dei tatuaggi del cantante Mahmood ha una forte passione per i tatuaggi: quelli che ha sul corpo hanno tutti un significato intimo e personale.

A cura di Giusy Dente

Mahmood dopo il trionfo nell'edizione del 2019 del Festival di Sanremo col brano Soldi, quest'anno è tornato sul palco dell'Ariston, per la 72esima edizione della kermesse canora. Stavolta però non era da solo: ad accompagnarlo in questa avventura c'era il giovanissimo Blanco. La coppia ha conquistato la vittoria con la canzone Brividi, che ora rappresenterà di diritto l'Italia all'Eurovision Song Contest. Qui Mahmood potrebbe trovare la definitiva consacrazione e potrebbe prendersi anche una piccola rivincita, dopo il secondo posto del 2019.

Quell'anno a Sanremo l'artista aveva fatto breccia nel cuore di tutti non solo per il suo talento e la sua originalità, ma anche per il suo stile. Il cantante ha una predilezione per le camicie colorate ed è un'icona genderless, con la passione per le scarpe col tacco e le gonne. Altra grande passione sono i tatuaggi: ne ha diversi su tutto il corpo.

Quanti tatuaggi ha Mahmood

Tempo fa Mahmood ha sorpreso tutti sfoggiando un enorme serpente sulla schiena, un cobra, realizzato per festeggiare un traguardo importante: il raggiungimento di 100 milioni di visualizzazioni del video Soldi. Si trattava, però, di un disegno solo temporaneo, unicamente per girare un nuovo video. Il cantante di tatuaggi veri, disegni indelebili realmente impressi sulla pelle, ne ha solo quattro: Nefertiti, un triangolo, uno coleottero e una frase in arabo.

Leggi anche Mahmood sorprende i fan con il maxi tatuaggio (temporaneo) che ha un significato ben preciso

Il significato dei tatuaggi di Mahmood

Classe 1992, Mahmood ha madre italiana e padre egiziano. Con quest'ultimo ha un rapporto complesso, avendo lui lasciato la famiglia anni fa, quando aveva appena 5 anni. Questa delicata vicenda personale è stata la fonte di ispirazione per la canzone Soldi, che ha come tema portante proprio l'abbandono. La famiglia per il cantante è un valore importante: non a caso sul polso ha tatuato un triangolo che rappresenta la sua famiglia.

Si tratta, nello specifico, della lettera A, che caratterizza i nomi di tutti i componenti: lui si chiama Alessandro, sua mamma Anna e suo padre Amed. Ma non è tutto: ci sono anche una frase in inglese, un coleottero e Nefertiti. Quest'ultimo è un simbolo che gli è molto caro, possiede anche una collana con un ciondolo della stessa forma, la stessa che si vede nel video di Dorado, girato al Museo Egizio di Torino.

La testa di Nefertiti (regina d'Egitto) simboleggia le origini, le radici, la cultura di provenienza, a cui il cantante è evidentemente molto legato. Anche i, coleottero è un insetto tipico della tradizione egizia. Simboleggia la resurrezione, quindi il rinnovamento e il cambiamento; quando lo si tatua sulla pelle si dice che debba essere di colore scuro, affinché porti fortuna, ricchezza e prosperità.