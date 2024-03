Tuta Gold di Mahmood è la prima canzone di Sanremo 2024 a essere certificata due volte platino Tuta Gold di Mahmood è la prima canzone di Sanremo 2024 a essere certificata due volte platino. Bene anche i The Kolors e oro per i Ricchi e poveri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

Mahmood a Sanremo 2024 (Marco Alpozzi/LaPresse)

Non poteva che essere Tuta Gold di Mahmood la prima canzone di Sanremo 2024 a essere certificata due volte platino. A differenza di quando prese la prima certificazione, questa volta la canzone quinta classificata all'ultimo Festival, è la sola a raggiungere quell'obiettivo, mentre la prima volta aveva condiviso l'obiettivo con I p' me, tu p' te di Geolier, Sinceramente di Annalisa e La Noia di Angelina Mango. Tuta Gold è il successo più sorprendente della kermesse, non tanto per la qualità della canzone o per la stima nei confronti del cantautore milanese ma solo per il posizionamento finale, quell'essere fuori dai cinque che si sono giocati la vittoria finale. Eppure sono bastati pochi giorni per capire il potenziale virale – e non solo – della canzone di Mahmood.

Il successo di Tuta Gold

Tuta Gold, quindi, ha conquistato la seconda certificazione platino, con un totale di 200 mila copie tra download e stream e al momento ha anche superato i 50 milioni di stream su Spotify, diventando la sua quinta canzone più ascoltata in streaming e i 30 milioni di views per il video. Un successo nel successo per il cantautore che ha anche fatto capolino in alcune delle principali classifiche a livello globale su Spotify e in attesa di partire per il tour europeo. Ma questa tornata di certificazioni non premia solo Mahmood, ma anche altri artisti che il mese scorso hanno calcato il palco dell'Ariston per giocarsi la vittoria finale.

Platino anche per i Ricchi e poveri

Ci sono i the Kolors, per esempio, che con la loro Un ragazzo, una ragazza hanno conquistato il disco di platino, con un totale di 100 mila tra download e stream, raggiungendo questo traguardo nella settimana in cui la loro canzone è anche in testa nella classifica Earone dei brani più trasmessi dalle radio italiane, e oltre 20 milioni di stream su Spotify. Ma oltre ai platini ci sono anche gli ori, con una sorpresa: a raggiungere i 50 mila tra download e stream ci sono, infatti, Autodistruttivo dei La Sad, il ritorno di Alessandra Amoroso con Fino a qui, Fragili de Il tre e anche il risultato più sorprendente ovvero Ma non tutta la vita dei Ricchi e poveri, campioni social di questo Sanremo, che su Instagram festeggiano: "Vestiti oro per dirvi che Ma Non Tutta La Vita è certificato oro. Pensate a cosa potremmo inventarci quando diventerà platino…".

Come si assegnano le certificazioni di oro e platino

Ogni settimana, oltre alla classifica di Album, singoli e vinili, la Fimi, Federazione italiana musica italiana, assegna le certificazioni in base agli ascolti dati da download e ascolti. Per quanto riguarda i singoli, in particolare, si considerano le canzoni "con il maggior numero di download e con il maggior numero di ascolti in streaming audio e video, premium e ad-supported, rilevati all’interno dei canali rappresentati". La certificazione d'oro arriva con 50 mila ascolti, mentre il platino è con 100 mila e i successivi dischi di platino si assegnano ogni 100 mila, appunto. Quste sono le uniche rilevazioni che permettono di farsi un'idea del totale degli ascolti delle canzoni.