La nuova vita dei Ricchi e Poveri: Ma non tutta la vita è iconica e loro volano su Spotify e TikTok I Ricchi e poveri hanno portato sulla loro pelle il potere di questo nuovo Sanremo che gli ha regalato una nuova vita da icone e numeri esplosivi su social e Spotify.

A Sanremo c'era un duo che pur essendo storia della musica italiana non era conosciutissimo dal pubblico più giovane ma che in poche settimane ha conquistato il cuore di un pubblico trasversale. Parliamo dei Ricchi e Poveri, nella versione a due, ridotta, come noto, rispetto a quella originale. Prima che salissero sul palco del festival di Sanremo, Angela e Angelo, erano circondati da una patina di prevenzione: in tanti, infatti, erano prevenuti, soprattutto chi aveva ascoltato Ma non tutta la vita e pensava che fosse un po' fuori dalle loro corde, la classica canzone uptempo per conquistare un pubblico giovane ma che alla prova del nove si sarebbe confermata solo cringe. E invece…

I Ricchi e poveri icone della GenZ

E invece quando i Ricchi e poveri sono saliti sul palco, con l'idea non tanto di restare negli annali della musica mondiale, con questa canzone, ma soprattutto per divertirsi, hanno cambiato completamente l'atteggiamento attorno a loro. Sono bastati pochi secondi per capire che Ma non tutta la vita poteva vivere una vita nuova e regalare una nuova – ennesima – vita a una delle band che ha scritto la Storia della musica pop italiana, in grado di portare al successo brani come Sarà perché ti amo, Mamma Maria e Se m'innamoro, tra le altre e possono aggiungere anche qyuesta nuova che in un mese ha raccolto già 12 milioni di stream ed è una delle canzone più amate dai creator di TikTok.

Il record su Spotify

Benché si sia classificata in ventunesima posizione nella classifica finale del Festival di Sanremo, la canzone die Ricchi e Poveri ha da subito vissuto una rinascita, anche grazie all'energia della cantante. La canzone, a oggi, è la decima canzone più ascoltata del festival, come si vede nella classifica FIMI dei singoli dove la band è in quattordicesima posizione, a cui vanno tolte, però, quelle in cui ci sono artisti extra Festival come Lazza e Kid Yugi (con tre canzoni in top 15). Una posizione assolutamente inaspettata per la canzone, è quindicesima nella Top 50 Italia ed è anche nelle 30 più virali su Spotify, senza contare il peso su TikTok, dove i Ricchi e Poveri spopolano anche con il loro balletto su Tuta Gold.

L'esplosione social della band

Ma la crescita della band è sorprendente anche solo a guardare i numeri crudi, a come erano rispetto a qualche mese fa o anche solo a qualche settimana fa, a dimostrazione della viralità estrema che sono riusciti a raggiungere. Innanzitutto c'è da sottolineare come i Ricchi e Poveri siano i Big con il numero maggiori di ascoltatori mensile su Spotify, superando gli 8 milioni e sorpassando anche Geolier, che era primo fino a poche settimane fa e, per farsi un'idea, a poche centinaia di migliaia di ascoltatori da Sfera Ebbasta. Un risultato che li conferma come una delle band italiane più amate della Storia: a questi numeri vanno aggiunti quelli sui social, con la band che ha moltiplicato i follower su Instagram che oggi sono 131 mila (erano poco più di 45 mila alla fine della kermesse), mentre volano anche su TikTok dove oggi contano 260 mila (sic) follower a fronte dei 74 milaa fronte dei 74 mila che avevano poco dopo la fine del Festival.