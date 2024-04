Scopre di avere tumore al naso. Medici le tolgono un occhio per salvarla: sostituito con un pezzo di coscia

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Un "tumore grande quanto una pallina da golf" che colpisce meno di una persona su un milione e che ha portato alla rimozione del suo occhio destro. Annika, 28enne della California, ha descritto così sul proprio profilo TikTok quel male che l'ha colpita nel 2023 e che inizialmente è stato battezzato dai medici come "un'infezione".

Una mattina la donna si è svegliata e si è accorta che l'angolo interno del suo occhio destro le faceva male. Nel corso della giornata non ci ha pensato, ma alala sera "la mia faccia ha iniziato a farmi davvero male su tutto il lato destro", ha detto in uno dei video pubblicati sul popolare social media. Il giorno successivo, il suo viso si era gonfiato così tanto da spingendola a rivolgersi a un medico.

Una TAC al pronto soccorso ha mostrato un'infiammazione intorno all'occhio di Annika, così che i medici hanno iniziato a sospettare che avesse un'infezione alle cavità paranasali. Il gonfiore si è ridotto in pochi giorni, per poi ripresentarsi circa una settimana dopo. Durante la seconda visita della giovane al pronto soccorso, "il medico mi ha palpato l'occhio e ha detto: ‘Non sembra un‘infezione sinusale‘". In quell'occasione la TAC ha rivelato una massa "delle dimensioni di una pallina da golf", che "tre settimane prima non c'era".

A soli 27 anni, ad Annika è stato diagnosticato un carcinoma sinonasale SMARCB1 al quarto stadio, che si era diffuso al viso, ai polmoni e ai linfonodi. I tumori nei seni paranasali iniziano nella cavità nasale, che si trova appena dietro e attorno ai lati del naso. In questa zona possono svilupparsi diverse forme di cancro, ma l'SMARCB1 è considerato estremamente raro. Secondo una ricerca del National Institutes of Health (NIH), nella letteratura medica ne sono stati segnalati meno di 200 casi. Lo studio ha inoltre rilevato che costituisce solo l’1% di tutti i tumori della testa e del collo.

Annika ha detto di aver iniziato "quasi immediatamente" la chemioterapia, che è durata nove settimane. Tuttavia, ha visto pochi miglioramenti ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico nel dicembre 2023. "Hanno dovuto prelevare anche i tessuti circostanti, incluso il mio occhio destro", ha detto in un altro video di TikTok.

Quindi quello che vedi ora è essenzialmente un pezzo della mia coscia che riempie quel vuoto" ha ammesso. "Mi è stato detto che in un certo senso andrà via, ma è anche un colore diverso perché la mia coscia era molto più abbronzata…" ha aggiunto.

Annika sta attualmente seguendo una terapia sperimentale che include chemio e immunoterapia per rallentare la diffusione della sua malattia. Sebbene le statistiche non siano confortanti, la ragazza prova ad essere ottimista: "So che non è eccezionale. Leggo che il mio cancro è ‘raro, aggressivo, con prognosi infausta', ma nessun medico mi ha fatto sedere e mi ha detto: ‘Questo è quanto tempo ti resta da vivere'".