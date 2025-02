video suggerito

Olly a Sanremo 2025 coi baffetti e la canotta della salute è la rivelazione di questa edizione Olly è alla sua seconda partecipazione sanremese, ma rispetto al look del 2023 questa volta c’è una novità: i baffi. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

Olly

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Olly è al suo secondo Festival di Sanremo. Grazie al secondo posto a Sanremo Giovani con il brano L'anima balla, si è aggiudicato la partecipazione alla gara canora del 2023 con il brano Polvere. Ora è tornato ad esibirsi all'Ariston con Balorda nostalgia, brano che ha riscosso un enorme successo sin dal primo ascolto. Dalla sua parte il giovane cantante genovese ha talento e personalità e quell'aria sfacciata ma al tempo stesso tenerona che ha conquistato tutti. Merito forse dei baffi?

I baffi sono il trend del momento

C'è chi li ama e chi li odia, ma di certo i baffi si sono presi la loro rivincita ultimamente. Li hanno scelti nei loro beauty look diverse giovani celebrities, che hanno anche stravolto drasticamente il loro aspetto pur di portarli sul volto. E l'azzardo si è rivelato una mossa vincente, visto il successo che stanno riscuotendo. Li hanno scelti, tramutandoli in tendenza: Jacob Elordi, Timothée Chalamet, Harry Styles, Paul Mescal, Austin Butler. Se ne sono fatti conquistare anche Damiano David e persino Mahmood. Dal frontman dei Maneskin nessuno si aspettava questa svolta sofisticata, visto il suo animo rock e il suo fascino tenebroso. Lo stesso vale per il neo co-conduttore del Festival di Sanremo, che invece si è dimostrato ancora una volta un vero trasformista.

Olly a Sanremo 2023

I baffi sbarcano all'Ariston

Grazie a Olly i baffi si sono presi anche il palco dell'Ariston. Il giovane cantante ne è un fan, anche se sono una novità anche per lui: l'anno scorso non li aveva, al Festival di Sanremo. Gli danno un tocco retro apparentemente in contrasto con la sfacciataggine e quell'aria di sfida che sembra sempre avere quando è in scena, dove si mostra sicuro di sé, padrone del palcoscenico, perfettamente a proprio agio. Ma nel complesso il beauty look funziona eccome: ha conquistato tutti.

Olly

Il look di Olly nella finale di Sanremo

Per il gran finale, la serata conclusiva della kermesse, non ha rinunciato al capo must del suo guardaroba sanremese: la canotta bianca messa bene in vista, stavolta abbinata a una camicia celeste e pantaloni neri.